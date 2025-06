Erft 01 theoretisch aufgestiegen - Maximal vier Teams müssen runter

Meister ist man, wenn man rechnerisch nicht mehr abgefangen werden. Nach dem 2:0 über die Sportfreunde DHO stehen die Kicker der JSG Erft 01 Euskirchen mit eineinhalb Beinen wieder in der Bezirksliga. Sechs Punkte Vorsprung und ein gewaltiges Plus von 40 Toren gegenüber dem Zweitplatzierten Zülpich II sind zwei Spieltage vor dem Saisonende der Faustpfand zu Gunsten Erft 01. Aber, die letzten Zweifel müssen erst noch von der Hand gewischt werden. Zülpichs 7:2 über Sötenich war dennoch noch einmal eine Kampfansage an die Kuchenheimer, die dieser aber Stand gehalten haben. Auf der anderen Seite der Tabelle ist seit heut klar, dass maximal vier Mannschaften aus der A-Liga absteigen werden. Fünf geht nicht mehr, weil Bezirksligist Blau-Weiß Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) heute abgestiegen ist und somit dem Kreis Euskirchen der Super-Gau von drei Bezirksligaabsteigern und somit auch fünf A-Liga-Absteigern erspart bleibt. Somit machen Hellenthal (4:5 gegen Flamersheim/Kirchheim), Dom-Esch (4:0 gegen Füssenich-Geich) sowie die heute spielfreie Mannschaft vom SV Schöneseiffen die beiden letzten Abstiegsplätze unter sich aus. Mechernich (1:0 Sieg in Lommersum) und Frauenberg (spielfrei) sind ebenfalls durch. Außerdem festigt Weilerswist durch das 3:0 gegen Schönau den dritten Platz. Der Spieltag wird am Donnerstag (20 Uhr) mit Roitzheim gegen Schöneseiffen abgeschlossen.