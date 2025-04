Erft 01 patzt erneut - Zülpich II mit spätem Comeback

Mit 30 Toren in sieben Spielen wurden die Zuschauer am 20. Spieltag beschenkt. Die meisten fielen in Schönau. Dort fügte der heimische TSV dem Tabellenführer eine 5:2 Niederlage bei und macht damit das Titelrennen wieder spannend. Spannend daher, dass Zülpich II einen 0:3 Rückstand in Mechernich noch ausgleichen konnten. Erft 01 und Zülpich trennen jetzt drei Punkte. Der Ligadritte Lommersum setzte sich mit 2:0 in Frauenberg durch und der Tabellenvierte Sportfreunde DHO behielt bei Schlusslicht Füssenich-Geich mit 3:0 die Oberhand. Im Tabellenkeller konnten Hellenthal (5:0 gegen Roitzheim) und Schöneseiffen (4:1 gegen Dom-Esch) ganz wichtige Siege feiern. Zudem besiegte die SG Flamersheim/Kirchheim den SSV Weilerswist mit 2:0.