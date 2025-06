Erft 01 macht Meisterstück spektakulär - Schöneseiffen gerettet

Zwischen Lommersum und DHO (blaue Trikots) hieß es am Ende 3:3 Unentschieden – Foto: Ralf Zander

Der 29. Spieltag der A-Liga-Saison hatte es noch einmal in sich und bot auf allen Plätzen hohen Unterhaltungswert. Neben 45 Toren fielen auch drei Entscheidungen. Erft 01 Euskirchen ist Kreismeister und steigt nach einem Jahr Abstinenz wieder in die Bezirksliga auf. Die Kockerols-Elf machte es aber spannend und musste sich am Ende bei der zweitbesten Rückrundenelf Weilerswist mit einem 4:4 Unentschieden begnügen. Der entscheidene Punkt zum Aufstieg. Der Ligazweite TuS Zülpich II kam beim TuS Dom-Esch nicht über ein 2:2 hinaus und muss damit alle Hoffnungen begraben, doch noch über die Quotientenregel aufzusteigen. Ob Dom-Esch der eine Zähler noch zum Klassenerhalt hilft wird sich am nächsten Wochenende zeigen. Dann schaut der TuS gebannt auf die anderen Plätze, denn selbst ist man für diese Saison durch. Ohne gespielt zu haben, profitiert der SV Schöneseiffen vom Dom-Escher Punktverlust, denn nun ist der SVS auch rechnerisch gerettet und geht im Sommer in seine dritte A-Liga-Spielzeit. Das Hoffen und Bangen geht auch bei der SG Hellenthal noch weiter. Der 6:2 Erfolg über Füssenich-Geich war Voraussetzung. Pflicht erfüllt, doch weiterhin ist man abhängig von der Bezirksliga wo Rot-Weiß Ahrem (Rhein-Erft-Kreis) noch unter den Strich rutschen muss. Auch die weiteren Ergebnisse lassen erahnen, wie viel Bock die Mannschaften bis zum Saisonfinale haben auf dem Fußballplatz zu stehen. FlaKi und Mechernich trennen sich genau wie Lommersum und DHO 3:3. Frauenberg bezwingt Schönau 4:1 und Sötenich fährt beim 8:0 über Roitzheim den höchsten Tagessieg ein.

Das sind die Spieltagsfakten mit 45 Toren: SG Flamersheim / Kirchheim – TuS Mechernich 1897 3:3

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller (65. Tim Neumann), Lorenz Schlüpen, Lukas Mager, Paul Doppelfeld, Maximilian Carstensen (70. Marco Klein), Tim Neumann, Dennis Hüttmann (59. Luca Willms), Leon Trichkovski (87. Lukas Wery) - Trainer: Marco Markwald

TuS Mechernich 1897: Tom Nitschke, Leon Radschibajev, Sekou Keita, Niklas Borgelt, Kevin Magold, Johannes Simons, Cedric Noah Kratz, Sven Lepartz (77. Tim de Jong), Tobias Hoß (61. Luca Althausen), Oliver Kröll, Jens Honnef - Trainer: Torsten Flimm - Trainer: Nicolas Hohn - Trainer: Marcus Georgi

Schiedsrichter: Özden Altunöz (Euskirchen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Paul Doppelfeld (6.), 1:1 Jens Honnef (18. Foulelfmeter), 1:2 Jens Honnef (58.), 1:3 Sekou Keita (61.), 2:3 Paul Doppelfeld (79.), 3:3 Paul Doppelfeld (84. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Jens Honnef (TuS Mechernich 1897) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niels Brück (35.).



TuS Dom-Esch 1920 – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 2:2

TuS Dom-Esch 1920: Lewis Hoffmann, Nils Runnebohm, David Okon, Sandro Odekerken, Marco Bartusch (56. Marcus Becker), Fabian Flatten, Maximilian Thelen, Jan Thelen, Noah Blissenbach, Pedro Maca (82. Tim N. Huthmacher), Kevin Viltz - Trainer: Dieter Höller

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Jonas Schreiter, Jonas Hintzen, Dave Dahlmann (46. David Kotter), Alexandros Stefanidis (61. Lukas Fischer), Henrik Uhlenbroch, Niklas Fechner, Dennis Kutscheruk, Jakob Raudszus (59. Torsten Heß), Sebastian Esser, Jakob Fischer, Sebastian Zaun - Trainer: Marc Altendorf

Schiedsrichter: Lars Jungmann - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Kevin Viltz (21. Foulelfmeter), 1:1 Jakob Fischer (25.), 2:1 Pedro Maca (76.), 2:2 Lukas Fischer (88.)



SG Hellenthal – TB-SV Füssenich Geich 1895 6:2

SG Hellenthal: Jona Lorbach, Patrick Pohl, Jens Dederichs, Dominik Fink, Philipp Wiesen (46. Fabian Dederichs), Miguel Klinkhammer (67. Dennis Schmitz), Maik Kehrer, Niklas Hamelmann (82. Timo Lorbach), Julian Wiesen, Philipp Hufschmidt, Lukas Linden (79. Max Viessmann) - Trainer: Thomas Valtinke - Trainer: Moritz Reder

TB-SV Füssenich Geich 1895: Yannick Wilkens, Kevin Limburger, Louis Cramer, Cedric Braun, Dennis Becker (84. Jan-Phillip Hampel), Fabio Jennes, Ben Cramer (88. Nimon Murselaj), René Wannenmacher, Can Yasin Arigan (77. Viktor Loznytsia), Hendrik Mainzer (50. Krishanta Vijayasutharam), Felix Bonn - Trainer: Andreas Davepon

Schiedsrichter: Luis Schmitz - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lukas Linden (10.), 1:1 Felix Bonn (17.), 1:2 Felix Bonn (27.), 2:2 Lukas Linden (40.), 3:2 Lukas Linden (74.), 4:2 Niklas Hamelmann (80.), 5:2 Dennis Schmitz (83.), 6:2 Maik Kehrer (88. Handelfmeter)

Rot: Fabio Jennes (32./TB-SV Füssenich Geich 1895/letzter Mann)



SV Frauenberg – TSV Schönau 4:1

SV Frauenberg: Chris Hossdorf, Yannik Hergarten (46. Denis Moruz), Pascal Schröder, Deniz Arigan, Christian Meier (60. Daniel Lüssem), Wesley Schleicher (86. Michael Schorn), Tom Bauer (30. Julian Crombach), Marcel Motz, Jan Tornow, Sebastian Kaiser (70. Ben Huthmacher), Thomas de Vries - Trainer: Sebastian Kaiser

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk (67. Alexander Latz), Norman Loepke (89. Hermann-Josef Breuer), Lukas Wollenweber (61. Pawel Hoppe), Benedikt Vögtel, Yannick Merget, Luis Breuer, Patrick Spieß (46. David Nolte), Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

Schiedsrichter: David Hilgers - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Lukas Wollenweber (12.), 1:1 Sebastian Kaiser (35.), 2:1 Sebastian Kaiser (48.), 3:1 Wesley Schleicher (67.), 4:1 Ben Huthmacher (80.)

Gelb-Rot: Tom Neukirch (89./TSV Schönau/wiederholtes Foulspiel)



SSV Weilerswist 1924 – JSG Erft 01 Euskirchen 4:4

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Dennis Gasoyan, Björn Büscher, Solehi Salohidin, Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda (90. Albin Kryeziu), Bastian Schmitz (32. Joel Mahrhold), Maxim Zajcev (77. Kevin Haas), Mike Nandzik (77. Maik Morgen), Daouda Coulibaly - Trainer: Frederik Ziburske

JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg, Artur Schulz, Arthur Eisfeld, Rudolf Eisfeld, Jan Walther, Rafael Oliveira (84. Tim Schreiter), Julian Riße, Lucas Spilles (75. Tim Krämer), Nicolas Woywod, Gian Luca Francesco Cardinale (84. Damir Begic), Luke Bungart - Trainer: Christopher Kockerols - Trainer: Tsvetozar Doychinov

Schiedsrichter: Frank Zimmermann - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Daouda Coulibaly (31.), 1:1 Luke Bungart (47.), 1:2 Nicolas Woywod (53.), 1:3 Luke Bungart (58.), 2:3 Joel Mahrhold (59.), 3:3 Mike Nandzik (63.), 3:4 Nicolas Woywod (80.), 4:4 Daouda Coulibaly (84.)



Sportclub 1928 Roitzheim – SV Sötenich 1919 0:8

Sportclub 1928 Roitzheim: Marcel Wahl (45. Christian Kohlgraf), Marcel Heindrichs (62. Marcel Krings), Robert Stahnke (46. Edon Krasniqi), Leon Vohsen, Ron Fuß, Frederic Strunz, Danièl Linden (84. Luis Benentreu), Marek Simons (66. Nils Nussbaum), Florian Schröder, Nico Funk, Sandro Braun - Trainer: Thomas Moga

SV Sötenich 1919: Philipp Uhlemann, Tim Jäckel, Kevin Klein, Nils Knebel, Lars Knebel, Marvin Neumann, Simon Züll (67. Kevin Häusler), Jonas Mertens (71. Christopher Bellstädt), Ben Winter (84. Louis Johannes Ziemons), Pascal Feyerabend (56. Thomas Müller), Jens Knebel - Trainer: Markus Sabel

Schiedsrichter: Bilal Bodabouz - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Lars Knebel (3.), 0:2 Pascal Feyerabend (6. Foulelfmeter), 0:3 Lars Knebel (12.), 0:4 Ben Winter (25.), 0:5 Jonas Mertens (45.), 0:6 Jens Knebel (45.+6), 0:7 Lars Knebel (50.), 0:8 Christopher Bellstädt (89.)



SSV Eintracht Lommersum 1920 – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 3:3

SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Tim Schumacher, Alexander Kill, Jan-Niklas Runkel, Witali Rempel, Lukas Goetz, Marc Stöcker, Julian Durst - Trainer: Timo Bong - Trainer: Christian Hilger

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Sefer Hoxhaj, Dominik Wesling, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Maciej Wojnowski, Vladyslav Shukhovtsev, Salah Kacem, Kadiata Mbaya Mudiangombe - Trainer: Andreas Erdmann

Schiedsrichter: Thomas Broszeit - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Vladyslav Shukhovtsev (30.), 0:2 Aziz Neziri (49.), 1:2 Jan-Niklas Runkel (57.), 2:2 Maurice Hergarten (58.), 2:3 Vladyslav Shukhovtsev (62.), 3:3 Joshua Schramm (73.)

Rot: Julian Durst (20./SSV Eintracht Lommersum 1920/) - Spielbericht unvollständig, da dieser noch nicht in Gänze vorliegt.

