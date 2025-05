Erft 01 gewinnt Spitzenspiel - Füssenich-Geich abgestiegen

Mit mageren 20 Toren wurden die treuen Fans der Kreisliga A nicht gerade verwöhnt an diesem schönen Sonntagnachmittag bei den sieben Spielen. Dafür ist aber die erste Entscheidung gefallen. Der TB-SV Füssenich-Geich muss nach nur einer Spielzeit wieder zurück in die B-Liga. Auch beim SSV Eintracht Lommersum setzte es eine Niederlage. Mit 0:3 hatte das Schlusslicht hier das Nachsehen. Bleiben wir im Tabellenkeller. Da gelingt dem Vorletzten SC Roitzheim ein 2:1 Erfolg über Schönau und darf sich diesen Spieltag als Gewinner im Abstiegskampf feiern lassen. Denn in zwei direkten Duellen (Hellenthal - Mechernich 1:1 und Frauenberg - Schöneseiffen 0:0) trennten sich die Kellerkinder Unentschieden. Der TuS Dom-Esch verlor gar gegen die Sportfreunde DHO mit 2:3 und ist der große Verlierer da unten. Vier der fünf Tore fielen ab der 90. Minute. Kann man mal machen. Einen klaren 4:0 Erfolg feierte Weilerswist gegen Sötenich und dürfte damit aus dem Gröbsten da unten raus sein, zumal man noch zwei, teilweise sogar drei Spiele auszutragen hat. Ja und dann war da ja noch das Duell der beiden punktgleichen Spitzenmannschaften Erft01 Euskirchen und Zülpich II. Die Kuchenheimer gingen per Doppelschlag binnen 60 Sekunden in Führung. Zülpich kam kurz vor Ende nur zum Anschlusstor und verlor die Partie mit 1:2. Erft 01 Euskirchen hat es jetzt selbst in der Hand die fehlenden Punkte aus den letzten fünf Spielen für den Aufstieg einzufahren.