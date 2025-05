Erft 01 Euskirchen überrollt Roitzheim

In einem Nachholspiel des 23. Spieltags wurde Spitzenreiter JSG Erft 01 Euskirchen seiner Favoritenrolle gerecht. Gegen den Tabellenvorletzten aus Roitzheim, der personell aus dem letzten Loch pfiff, ließ die Kockerols-Elf Nichts anbrennen und holte sich nach dem klaren 15:1 Sieg die alleinige Tabellenspitze zurück. Der Spitzenreiter hat nun die 100er-Toremarke erreicht und steht bei 113 geschossenen Toren. Bei den Gäste erzielte der eigentliche Stammtorwart Marcel Krings den Ehrentreffer. Krings wurde als Feldspieler eingewechselt. Während die JSG nun 1,5 Wochen lang Zeit hat Kraft zu tanken um ausgeruht in das Gipefeltreffen mit Zülpich II zu gehen, steht für Roitzheim am Sonntag das nächste Auswärtsspiel in Mechernich an.