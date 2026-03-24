Erfstadt atmet auf – Deutz gelingt perfekte Revanche

Hennef marschiert weiter – Foto: Volker Lemm

Deutz gelingt die perfekte Revanche Es gibt im Fußballbereich immer wieder bestimmte Phrasen, die fallen. Eine davon ist bei diesem Spiel aber besonders treffend: "Es gibt Geschichten, die schreibt so nur der Fußball." Genau so eine kuriose Geschichte ereignete sich am vergangenen Wochenende zwischen Deutz und Eilendorf. Deutz gewann das Spiel eindrucksvoll mit 8:1. Das alleine ist schon bemerkenswert. Das Kuriose an der Geschichte? Im Hinspiel war es genau umgekehrt. Damals triumphierte der SV Eilendorf mit exakt dem gleichen Ergebnis. Dass sich die Kölner so revanchieren, damit hätte nicht jeder gerechnet. Deutz-Trainer Mehmet Isik war nach dem Abpfiff natürlich sehr zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: „Ein gelungener Abend für uns. Nach der 1:8-Niederlage im Hinspiel waren wir natürlich extrem motiviert, es diesmal besser zu machen. Dass am Ende sogar das gleiche Ergebnis für uns herauskommt, war so nicht zu erwarten." Isik betonte vor allem die mentale Komponente dieses Sieges, da sein Team in dieser Spielzeit bereits einige Rückschläge wegstecken musste: „Meine Mannschaft hat alles rausgehauen, und ich bin sehr stolz auf die Leistung. Gerade in dieser Saison mussten wir schon viel einstecken, deshalb tut dieser Erfolg besonders gut. Wir freuen uns darüber, wissen aber auch, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Jetzt heißt es, weiter konzentriert zu arbeiten." Mit dem Sieg gelang Deutz der Sprung ins gesicherte Mittelfeld. Für Eilendorf war es hingegen die vierte Niederlage im fünften Rückrundenspiel.

Hennef überrollt Vichttal Die Hoffnung auf eine Überraschung wurde dem VfL Vichttal früh genommen. Bereits nach vier Minuten ging der Spitzenreiter aus Hennef in Führung und hatte im Folgenden keine Gnade mit dem Tabellenletzten. Hennef-Coach Erkan Cihangir zeigte sich nach dem deutlichen Erfolg hochzufrieden mit seiner Elf: „Das Ergebnis geht auch in der Höhe völlig in Ordnung. Wir haben von der ersten Sekunde an sehr konzentriert gespielt und früh unsere Torchancen genutzt. Mein Team war torhungrig und ist nicht vom Gas gegangen." Besonders die Konstanz über die gesamte Spielzeit beeindruckte. „In der zweiten Halbzeit haben wir genauso weitergemacht", so Cihangir, der die anstehende Osterpause nun herbeisehnt, um die personellen Sorgen zu lindern: „Die Pause tut uns gut, da wir ein paar Verletzte haben." Für Vichttal war es hingegen ein Nachmittag zum Vergessen. Trainer Imad Laadim erkannte die Überlegenheit des Gegners neidlos an: „Der Sieg für Hennef geht vollkommen in Ordnung. Der Gegner hat seine Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt und gezeigt, warum sie die spielstärkste Mannschaft der Liga ist." Für den VfL kommt auch noch dazu, dass die Konkurrenz im Tabellenkeller massiv gepunktet hat: „Die anderen Ergebnisse haben uns natürlich ebenfalls nicht in die Karten gespielt", erklärt Laadim ernüchtert.

Erfstadt schießt sich den Frust von der Seele Erfstadt hat im Kampf um den Klassenerhalt ein großes Ausrufezeichen gesetzt und Hürth mit 8:1 nach Hause geschickt. Während die erste Halbzeit noch ausgeglichener war, wurde es in der zweiten Hälfte dann deutlich. Erfstadts Trainer Dustin Esser sah das ähnlich: „Zur Halbzeit waren wir zwar besser, aber die Hürther haben gut dagegengehalten und ihre Qualität oft zeigen können." In der zweiten Halbzeit sollte sich das aber ändern. Die Gastgeber kamen sehr druckvoll aus der Kabine: „Wir sind endlich mal gut aus der Halbzeit gekommen und haben innerhalb von zehn Minuten drei Tore gemacht und das Ding entschieden", so ein sichtlich erleichterter Esser. Mit dem ersten Dreier der Rückrunde klettert das Team zwar noch nicht endgültig aus dem Keller, verkürzt den Abstand auf die Abstiegsplätze aber massiv. „Das tut uns allen für die Osterpause sehr gut und wir geben weiterhin alles, um den Abstieg zu vermeiden", blickt Esser kämpferisch nach vorn.

Troisorf beendet die Durststrecke Nach Monaten des Wartens gelang den Sportfreunden Troisdorf der wichtige Befreiungsschlag. In einem richtungsweisenden Duell gegen den FC Pesch behielten die Hausherren die Oberhand und setzten sich mit 5:2 durch. Troisdorf-Trainer Tarek Maarouf fiel nach dem Schlusspfiff ein Stein vom Herzen: „Wir haben mehrere Monate auf einen Sieg gewartet. Der Sieg gegen Pesch war sehr wichtig, um uns aus der Abstiegszone zu befreien und mehr Abstand zu gewinnen." Besonders stolz war der Coach auf die taktische Disziplin seiner Mannschaft: „Die Jungs haben - bis auf zwei, drei Situationen - genau das umgesetzt, was wir von ihnen erwartet haben. Das war wirklich ein verdienter Sieg." Während Troisdorf jubelt, herrscht bei Pesch eine ganz andere Stimmungslage. Trainer Yavuz Günay fand nach der Niederlage deutliche Worte: „Wir haben unser schlechtestes Spiel geliefert und verdient verloren. Die Leistung und Einstellung waren nicht Mittelrheinliga-tauglich." Durch die Erfolge der Konkurrenz hat sich die Situation im Tabellenkeller für Pesch weiter verschärft: „Die Lage ist für uns jetzt viel schwieriger geworden", stellt Günay nüchtern fest.