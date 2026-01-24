Erfrischender Aufgalopp ins neue Fußballjahr

Mit einem knappen, aber letztlich nicht unverdienten 2:1 Erfolg gegen den SV Saaldorf ist Landesligist ESV Freilassing in das neue Fußballjahr 2026 gestartet. Die gut 50 Zuschauer, die sich am Rande des Kunstrasenplatzes am Badylon eingefunden hatten, sahen ein ansehnliches Spiel beider Mannschaften, bei dem die Hausherren zwar mehr Spielanteile auf ihrer Seite hatten, sich gegen einen tapfer kämpfenden und defensiv gut aufgestellten Bezirksligisten aus Saaldorf aber lange Zeit sehr schwer taten. Die Mannschaft von SVS-Trainer Josef Rehrl machte geschickt die Räume eng, und so dauerte es bis in die zweite Hälfte hinein, bis die ersten Tore fielen. Besonders schön herausgespielt war dabei das 2:0 für den ESV Freilassing, als der Ball über mehrere Stationen direkt aus der Abwehr heraus nach vorne gespielt wurde, wo Tobias Frisch vor dem Saaldorfer Gehäuse nur noch einschieben musste. Nach dem Anschlusstreffer durch den SV Saaldorf kam zwar nicht mehr wirklich Spannung auf, die Fans beider Lager waren aber dennoch zufrieden mit diesem freundschaftlichen Derby.

