„Erfolgswelle weiter reiten“ – Sportbund erwartet unangenehmen Gegner

Sportbund Torjäger Leonit Vokrri (re.) will mit dem SBR die nächsten Punkte einfahren. – Foto: Christian Schnebinger

Nach zwei Siegen zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 wartet mit dem SV Aschau/Inn jetzt ein harter Brocken auf den Sportbund Rosenheim.

Aschau liegt zehn Punkte hinter dem SBR auf einem Relegationsplatz, hat allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand. In der Winterpause legten die Veilchen auf dem Transfermarkt ordentlich nach und wollen so den Abstieg verhindern. Mit Erhan Yazici, Birol Karatepe und Bastian Grahovac konnte Aschau drei Topspieler vom Ligakonkurrenten Ampfing verpflichten.

Aufsteiger-Duell an der Pürstlingstraße: Der Sportbund Rosenheim empfängt am 21. Spieltag der Bezirksliga Ost den SV Aschau/Inn am heimischen Kunstrasen. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.

Bisher verfehlte die Transferoffensive allerdings ihre Wirkung: Aschau wartet im Pflichtspieljahr 2026 noch auf einen Sieg. Zum Auftakt kam man nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den TSV Peterskirchen hinaus, zuletzt musste man sich Aufstiegsaspirant Aschheim mit 0:3 geschlagen geben. In Rosenheim soll nun der erste Dreier her.

Der Sportbund ist aktuell das formstärkste Team der Liga, führt die Rückrundentabelle an und konnte sich zuletzt aus dem Tabellenkeller befreien. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen sprechen für die stetige Entwicklung der Mannschaft von Patrick Zimpfer. Gegen Aschau soll nun der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht werden.

Hält die Sportbund-Serie weiter an? Rosenheimer empfangen SV Aschau

Der Respekt vor den Gästen ist groß. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist. Sie haben eine erfahrene Mannschaft und konnten mit ihren Transfers einiges an Qualität dazugewinnen“, sagt SBR-Trainer Zimpfer. Der Sportbund konnte seine letzten drei Spiele gegen die Veilchen nicht gewinnen.

In den vergangenen Wochen sammelten die Grün-Weißen wichtige Punkte und viel Selbstvertrauen. „Wir befinden uns auf einer Erfolgswelle und wollen diese weiter reiten“, sagt Zimpfer und fügt an: „Wir wissen, dass das nur mit harter Arbeit und viel Bereitschaft geht. Legen wir diese wieder an den Tag, werden wir die nächsten ganz großen Schritte in der Tabelle machen.“

Anpfiff an der Pürstlingstraße ist am Samstag um 14 Uhr.