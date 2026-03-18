Erfolgsweg fortsetzen: SG Quelle Fürth verlängert mit Taner Koc

Auch 26/27 Chef an der Seitenlinie: Quelle-Coach Taner Koc.

Die SG Quelle Fürth setzt ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen: Taner Koc bleibt auch in der Saison 2026/27 Cheftrainer der Dambacher. Damit geht der frühere Quelle-Spieler in seine zweite Spielzeit an der Seitenlinie und soll den eingeschlagenen Weg weiterführen.

Seit seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer hat Koc der Mannschaft nicht nur sportliche Stabilität verliehen, sondern auch eine klare Spielidee implementiert. Unter seiner Führung präsentiert sich die SG Quelle als gefestigtes Team, das mit mannschaftlicher Geschlossenheit und offensivem Ansatz überzeugt. In der aktuellen Saison steht die Mannschaft mit 39 Punkten aus 24 Spielen auf einem starken fünften Tabellenplatz in der Landesliga Nordost.