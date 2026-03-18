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Erfolgsweg fortsetzen: SG Quelle Fürth verlängert mit Taner Koc
Quelle setzt auf Stabilität und will den eingeschlagenen Weg weitergehen +++ Frühzeitige Verlängerung soll nächste Entwicklungsschritte in Dambach sichern
von PM/mb · Heute, 14:07 Uhr · 0 Leser
Auch 26/27 Chef an der Seitenlinie: Quelle-Coach Taner Koc.
Die SG Quelle Fürth setzt ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen: Taner Koc bleibt auch in der Saison 2026/27 Cheftrainer der Dambacher. Damit geht der frühere Quelle-Spieler in seine zweite Spielzeit an der Seitenlinie und soll den eingeschlagenen Weg weiterführen.
Seit seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer hat Koc der Mannschaft nicht nur sportliche Stabilität verliehen, sondern auch eine klare Spielidee implementiert. Unter seiner Führung präsentiert sich die SG Quelle als gefestigtes Team, das mit mannschaftlicher Geschlossenheit und offensivem Ansatz überzeugt. In der aktuellen Saison steht die Mannschaft mit 39 Punkten aus 24 Spielen auf einem starken fünften Tabellenplatz in der Landesliga Nordost.
„Logischer Schritt“ für die Verantwortlichen
Für die Vereinsführung ist die Verlängerung die konsequente Folge der positiven Entwicklung. „Wir sind mit Taners Arbeit sehr zufrieden. Er trägt maßgeblich zum sportlichen Aufschwung bei“, betont Abteilungsleiter Michael Eglau. Die Vertragsverlängerung sei daher ein „logischer und konsequenter Schritt“.
Auch Co-Trainer Ahmet Kulabas bleibt dem Verein erhalten, sodass das eingespielte Trainerteam weiterhin gemeinsam arbeiten kann.
Koc blickt nach vorne: „Die richtigen Weichen stellen“
Der 46-Jährige selbst richtet den Blick bereits klar in die Zukunft – und sieht die Grundlage dafür nicht erst in der kommenden Saison, sondern schon in den kommenden Wochen: „Die kommende Saison beginnt für uns nicht erst im Sommer – wir müssen schon jetzt in der Rückrunde die richtigen Weichen stellen“, erklärt der Trainer.
Dabei gehe es nicht nur um die sportliche Entwicklung auf dem Platz, sondern auch um strukturelle Themen im Hintergrund: „Organisatorisch, im Team und rund um das Team gilt es, Abläufe zu optimieren und Prozesse klarer sowie effizienter zu gestalten. Wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen, müssen einige Dinge noch besser laufen.“
Gleichzeitig zeigt sich Koc überzeugt vom Potenzial seiner Mannschaft: „Das Team ist auf einem guten Weg – und genau diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen.“
Planungssicherheit für die Zukunft
Mit der frühzeitigen Verlängerung schafft die SG Quelle Fürth Planungssicherheit und unterstreicht den Anspruch, sich nachhaltig in der oberen Tabellenhälfte der Landesliga Nordost zu etablieren. Die Entwicklung unter Koc soll weiter vorangetrieben werden – sowohl sportlich als auch strukturell.
Für Fans und Umfeld bedeutet die Entscheidung vor allem eines: Der eingeschlagene Weg wird fortgesetzt – mit ambitioniertem und leidenschaftlichem Fußball in Dambach.