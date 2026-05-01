Erfolgstrainerduo bleibt auch zur neuen Saison! Torjäger kehrt zurück

Einen großen Anteil daran trägt zweifelsohne das Trainerteam. Reischl hatte die Mannschaft in einer Phase übernommen, als zwar bereits ein riesiges Potenzial erkennbar war, man sich jedoch immer wieder im Abstiegskampf wiederfand.

Der SVM spielt seine stärkste Saison im aktuellen Jahrzehnt, die magische Marke von 50 Punkten wurde bereits im April geknackt und man liefert sich weiterhin ein hochspannendes Meisterschaftsrennen mit Baierbach.

„Mit dem derzeitigen Saisonverlauf haben wir in der Form nicht gerechnet. Nach der enttäuschenden Rückrunde 24/25 und der Neubesetzung der Spieler-Co-Trainerposition sowie der Integration einer Vielzahl von Jugendspielern mussten wir uns erstmal komplett neu ausrichten. Dies gelang uns gut und der aktuelle Tabellenplatz zeigt, dass in der „Münchnerau“ der richtige Weg eingeschlagen wurde.“

Bereits im ersten Jahr mit „Co“ Grimbs machte die Mannschaft eine beachtliche Entwicklung durch, die lediglich durch eine schwache Endphase getrübt wurde. Nachdem es Grimbs zurück nach Buch zog, landeten die Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Fredlmeier einen echten Coup. Dass es direkt so gut läuft, hat aber nicht mal der Cheftrainer selbst erwartet:

Es ist also kaum überraschend, dass es nach dieser Saison noch nicht zu Ende sein soll: „Mit Rene haben wir ein absolutes Mentalitätsmonster zu Saisonbeginn für uns gewonnen. Genau der Spielertyp, der uns bisher mitunter gefehlt hat. Die Zusammenarbeit auf und neben dem Platz funktioniert bestens, deswegen haben wir entschieden, in der Konstellation auch in die neue Saison zu gehen“, so Reischl.

Jetzt gilt es aber erstmal, aus der aktuellen Saison noch das Maximale rauszuholen, je nach Ausgang haben die Verantwortlichen aber bereits klare Erwartungen an die neue Spielzeit: „Prinzipiell liegt der Fokus aktuell darauf, den Aufstiegsrelegationsplatz final zu sichern. Hierzu fehlt uns noch ein Sieg aus den letzten drei Partien. Den wollen wir schnellstmöglich holen. Sollte Baierbach im Endspurt patzen, wollen wir natürlich Kapital daraus schlagen. Sofern es mit dem Aufstieg klappt, freuen wir uns auf eine Liga höher, in der unsere junge Mannschaft hoffentlich viel Erfahrungen sammeln kann. Bei einem weiteren Jahr Kreisklasse setzen wir uns das Ziel, wieder oben dabei zu sein.“

Mit der Rückkehr von Torjäger Marco Schroepfer vom KL-Meister Adlkofen hat „Noch“-Abteilungsleiter Hübner auch schon den ersten Neuzugang eingetütet:

„Marco passt fußballerisch und menschlich perfekt rein und war unser absoluter Wunschspieler. Der Kontakt ist nie abgerissen, aber uns ist natürlich bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sich ein Spieler im besten Alter und mit seiner Qualität nach einem Bezirksligaaufstieg für uns entscheidet. Umso mehr freuen wir uns, dass es geklappt hat.“

Schroepfer selbst freut sich auf eine spannende Truppe und blickt auf eine tolle Zeit in Adlkofen zurück:

„Ich habe in den letzten Jahren die Entwicklung der jungen Mannschaft verfolgt und bin überzeugt, dass da etwas Gutes entsteht. Rene und Felix machen einen sehr guten Job. Die letzten 4 Jahre, in denen ich zwei Meisterschaften feiern durfte, waren wahnsinnig geil! Ich bin sehr dankbar für die Zeit und wünsche dem gesamten Team alles Gute in der Bezirksliga.“

Für die neue Saison hat er vor allem hohe Erwartungen an sich selbst:

„Ligenunabhängig möchte ich der Mannschaft helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren sammeln durfte, möchte ich an die jungen Spieler weitergeben und vor allem weiterhin Spaß an der Sache haben.“

Auch Reischl freut sich auf neue Offensivpower: „Mit Marco bekommen wir einen weiteren torgefährlichen Offensivspieler, der uns im Angriff noch unberechenbarer macht. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Er passt perfekt in das Münchnerauer Spielerportfolio. Ansonsten werden wir mit dem identischen, relativ breiten Spielerkader in die neue Saison gehen mit dem Ziel, die jungen Spieler weiterzuentwickeln, neue Führungsspieler aufzubauen und ein homogenes Team zu stellen.“

Wie oft er selbst noch auf dem Platz stehen wird, lässt sich jedoch schwer vorhersagen:

„Ehrlicherweise würde ich gerne auf mehr Spielzeit kommen wollen, allerdings verhindern dies viele Verletzungen, die mein fortgeschrittenes Fußballeralter leider mit sich bringen. Wir werden das in der neuen Saison genauso handhaben wie heuer. Bin ich gesund und spieltauglich und sehe die Notwendigkeit, dem Team auf dem Platz aktiv zu helfen, werde ich das weiterhin tun, ansonsten liegt der Fokus auf dem Trainerjob an der Seitenlinie“.

Um das Ganze komplett zu machen: Mit Philipp Höfner (Reserve), Christoph Maß (TW) und Reinhard Zeiler (Fitness) bleibt auch der Rest des erfolgreichen Trainerteams an Bord. Die Herrenmannschaften des SVM sind also bestens aufgestellt für eine weitere erfolgreiche Saison – egal in welcher Liga!