Erfolgstrainer wirft bei Bezirksliga-Aufsteiger hin – Nachfolger fix

Der langjährige Staffel-3-Landesligist SV Hilbeck war 2024 in die Kreisliga A Soest abgestürzt, kehrte aber auf direktem Wege wieder in die Bezirksliga Staffel 7 zurück – auch dank ihres Trainer Daniel Rohde, der im selbem Sommer von der Hammer SpVg II nach Hilbeck gekommen war.

Nach einem knappen Drittel nach seiner zweiten Saison beim SVH ist für Rohde allerdings Schluss. Trotz 2:0-Pausenführung ging Hilbeck am vergangenen Spieltag gegen Schlusslicht RW Mastholte wieder leer aus, weshalb Daniel Rohde noch am selben Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurücktrat. Bereits am vorletzten Spieltag mussten sich die Gelb-Schwarzen beim Tabellenletzten geschlagen geben, als es beim SV Herbern eine 0:2-Niederlage setzte. "Ich wollte sowieso aufhören nach der Saison, vor allem aus familiären Gründen", erklärte Rohde dem "Soester Anzeiger" . Der Verein habe sich bereits zum Winter hin von ihm trennen wollen, schreibt das Lokalmedium. Dem ist Rohde nun zuvorgekommen. "Ich habe auch einige Spieler nicht mehr erreicht. Ich wollte ihnen kein Alibi geben. Der Verein steht im Vordergrund."

Unter der Woche übernahm der spielende Co-Trainer Michael Heinz das Trainingsgeschehen an der Siepenstraße, wird sich nun aber wieder gemeinsam mit Jonas Michler auf seine Rolle im Hintergrund fokussieren können, denn der SV Hilbeck hat die Nachfolge gefunden: Gregor Paluch soll den Dorfverein in ruhigere Gewässer führen.

Paluch, der im benachbarten Ense-Bremen wohnt, stand bis zum letzten Sommer noch als Trainer der A-Jugend von Westfalia Soest an der Seitenlinie, mit der zum zweiten Mal in der Geschichte den Aufstieg in die U19-Westfalenliga feierte. Interne Querelen führten schließlich zur überraschenden Trennung im Juni. Zuvor trainierte der 42-Jährige den Soester B-Ligisten SF Waltringen. Das erste Gespräch zwischen Paluch und den Hilbecker Verantwortlichen habe drei Stunden gedauert, so Sportlicher Leiter Dieter Bethlehem. "Ich werde den Fußball nicht neu erfinden, Daniel hat hier gute Arbeit geleistet im vergangenen Jahr. Aber wir werden an Stellschrauben drehen", kündigt Paluch im "Soester Anzeiger" an. "Ich werde die Jungs fordern."