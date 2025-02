Erfolgstrainer verlässt den Verein

Der FC Fatihspor 07 und unser Trainer Murat Dalilmaz haben sich entschieden, sportlich getrennte Wege zu gehen. Nach einer intensiven und erfolgreichen gemeinsamen Zeit schließen wir dieses Kapitel - jedoch mit großem Respekt und Dankbarkeit für alles, was er für den Verein geleistet hat.

Als Wir in der letzten Saison den FC Fatihspor 07 neu gründeten, stand Murat Darilmaz an vorderster Front. Es gab kein Team, keine Struktur - nur eine Idee und ein Ziel. Er hat die Mannschaft von Null aufgebaut, ein Konzept entwickelt und mit härter Arbeit, Disziplin und klarem sportlichem Plan eine Einheit geformt. Und das Ergebnis? Direkt Meister in unserer Debütsaison!