Erfolgstrainer verlängert beim Verbandsliga-Spitzenreiter

In seine dritte Saison als Chefcoach geht nun der Trainer von Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

Erfolgstrainer Volker Grimminger verlängert um ein weiteres Jahr und geht somit in seine dritte Saison als Trainer der Young Boys. Ein großes Augenmerk der Young Boys liegt darin auf Beständigkeit und solide Arbeit zu setzen und das verkörpert Volle mit seinem Trainerteam in vollen Zügen. Die Erfolgsgeschichte von Volle nahm im Winter 23/24 seinen Lauf, als er den 8-Punkte-Rückstand in der Landesliga egalisierte und den Aufstieg in die Verbandsliga erreichte und im ersten Verbandsliga-Jahr der Young Boys-Geschichte das Team auf den 4. Platz führte. Auch wenn es noch ein weiter Weg ist, so besteht die Möglichkeit das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte zu schreiben mit dem Aufstieg in die Oberliga.

Diese Verlängerung ist nicht nur ein großes Ausrufezeichen, sondern auch ein noch riesiger Grund zur Freude, denn Volle ist schon längst mehr als nur ein Trainer. Mit seiner Art und seinem Engagement trägt er nicht nur zur Entwicklung des Vereins bei, sondern ist auch mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Young Boys-Familie.

Daher Lieber Volle, Wir wünschen dir, deinem Trainerteam und deiner Mannschaft weiterhin viel Spaß an der Arbeit und vor allem sehr viel Erfolg.