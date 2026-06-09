Erfolgstrainer und acht Spieler gehen beim Verbandsligisten Die Sportfreunde Schwäbisch Hall stehen vor einem personelle Umbruch. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Werner Kurz

Bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall endet nach Platz sieben in der Abschlusstabelle der Verbandsliga Württemberg eine prägende Phase. Neben mehreren Leistungsträgern verabschiedet der Verein auch sein langjähriges Trainerteam um Thorsten Schift. Insgesamt stehen zehn Abgänge auf und neben dem Platz für einen deutlichen Umbruch zur neuen Saison in Hall an.

Im Mittelpunkt des Abschieds steht Trainer Thorsten Schift, dessen Verbindung zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall weit über seine aktuelle Amtszeit hinausgeht. Seit mehr als 26 Jahren ist er in verschiedenen Funktionen im Verein tätig. Bereits 2010 coachte er das damalige Landesliga-Team, 2011 folgte der Aufstieg in die Verbandsliga. Später arbeitete er zwischenzeitlich als sportlicher Leiter und Sportdirektor, ehe er 2019 an die Seitenlinie zurückkehrte. 2022 führte er Hall erneut in die Verbandsliga. Nun endet seine Zeit als Trainer des Verbandsligisten. Auch Co-Trainer Marco Dahmen und Torwart-Trainer Sven Dambach werden verabschiedet. Dahmen war seit mehr als zehn Jahren als Trainer im Verein tätig und seit 2019 durchgehend Co-Trainer der ersten Herrenmannschaft. Dambach arbeitete seit 2019 als Torwart-Trainer des Verbandsliga-Teams.

Neben dem Trainerteam verlassen mehrere Spieler den Verein. Torhüter Marc Göltenboth kommt in seiner Laufbahn auf 133 Spiele, davon vier in der abgelaufenen Verbandsliga-Saison für Hall. Zarda Serbest Mohammed Mohammed erzielte in 155 Spielen 60 Tore und bereitete 35 weitere Treffer vor. In dieser Saison kam er für die Sportfreunde auf zwölf Einsätze, drei Tore und eine Vorlage. Noel Guerriero absolvierte als junger Abwehrspieler 22 Verbandsliga-Partien für Hall. Günter Schmidt gehörte erneut zu den auffälligsten Offensivkräften: Der 31-jährige Stürmer erzielte in 30 Spielen 13 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Insgesamt stehen bei ihm 262 Spiele, 150 Tore und 51 Assists.