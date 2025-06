Erfolgstrainer kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

12 Jahre nach dem unvergessenen Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals und dem Aufstieg in die Oberliga kehrt Steffen Geisendorf zum SV SCHOTT Jena zurück und übernimmt die II. Männermannschaft in der Landesklasse.



In den Jahren 2009 bis 2015 leitete er bereits die Geschicke der I. Männer der SCHOTTianer. Es folgten erfolgreiche Tätigkeiten beim FC Thüringen Jena, in denen er unter anderem den Aufstieg in die Landesklasse erreichte. Zuletzt trainierte er die BGG Wismut Gera in der Oberliga.



Spielender Co-Trainer wird Chris Lüneburg, der schon mehrere Jahre unter "Geisi" gespielt hat und auch letzte Saison zum SV SCHOTT Jena zurückgekehrt ist. Beide wollen nach dem erfolgreichen Klassenerhalt unserer II. Männer die Mannschaft wieder aufbauen, junge Spieler integrieren und weiterentwickeln.