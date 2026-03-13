Erfolgstrainer Ever Kassel wechselt ins NLZ Der Traum der U19 der TSG 1862/09 Weinheim vom Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga platzte, doch der Trainer schafft den Sprung von Christopher Frank · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Gehen schon jetzt getrennte Wege: Erfolgstrainer Ever Kassel und sein Hinrunden-Kapitän, der frühere Starkenburgianer Davis Bergbauer. Bergbauer zählt längst zum Erstmannschaftskader der TSG 1862/09 Weinheim Archivfoto: Ema Bergbauer

Weinheim. Der große Traum von Trainer Ever Kassel und der U19 der TSG 1862/09 Weinheim platzte am 23. November des vergangenen Jahres wie eine Seifenblase. Als Aufsteiger waren Ben Planicka, Tim Pister (beide Lörzenbach), David Lipka (Auerbach), Kapitän Davis Bergbauer, Leon Eichenauer (Heppenheim), Finlay Mucha (Mörlenbach) und Co. bis dahin durch die Oberliga Baden-Württemberg marschiert. Nur ein Sieg gegen den SSV Reutlingen fehlte noch zum Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga, der höchsten Spielklasse im Nachwuchsbereich. Doch selbst eine 2:0-Führung reichte nicht, am Ende setzte es eine 3:6-Niederlage. Aus und vorbei.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Doch noch in der Stunde der Niederlage wich bei Ever Kassel die Enttäuschung einer gehörigen Portion Trotz. „Ich gehe davon aus, dass wir mit absolut guter Perspektive in die Rückrunde der Oberliga starten werden“, sagte der 36-Jährige, der in Laudenbach unweit der hessisch-badischen Landesgrenze lebt. Als neues Ziel gab der Inhaber der B-Lizenz aus, am Saisonende unter den Top fünf zu stehen.

Weinheimer Erfolgskader bricht im Winter auseinander Ein Vierteljahr, eine Winterpause und zwei Pflichtspiel-Niederlagen später sind die Vorzeichen ganz andere. Das Gros der Mannschaft wurde schon zur Rückrunde in den Erstmannschaftskader von Trainer Marcel Hofbauer (Verbandsliga Baden) hochgezogen, Toptorjäger Tom Gebauer (elf Spiele/neun Tore) hat sich dem Perspektivteam von Regionalligist FC-Astoria Walldorf angeschlossen. „Wir werden jetzt eben acht, neun Spieler aus der U18 ein halbes Jahr früher hochziehen und unseren Weg weitergehen“, bleibt Ever Kassel trotzdem kämpferisch. Er spricht im gleichen Atemzug von einer „durchaus attraktiven Aufgabe“, die ihn in der Winterpause auch dazu veranlasst habe, seinen Vertrag in der nordbadischen Zweiburgenstadt zu verlängern. „Obwohl ich einige andere Angebote hatte“, sagt er.