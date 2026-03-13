Erfolgstrainer Ever Kassel wechselt ins NLZ

Weinheim. Der große Traum von Trainer Ever Kassel und der U19 der TSG 1862/09 Weinheim platzte am 23. November des vergangenen Jahres wie eine Seifenblase. Als Aufsteiger waren Ben Planicka, Tim Pister (beide Lörzenbach), David Lipka (Auerbach), Kapitän Davis Bergbauer, Leon Eichenauer (Heppenheim), Finlay Mucha (Mörlenbach) und Co. bis dahin durch die Oberliga Baden-Württemberg marschiert. Nur ein Sieg gegen den SSV Reutlingen fehlte noch zum Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga, der höchsten Spielklasse im Nachwuchsbereich. Doch selbst eine 2:0-Führung reichte nicht, am Ende setzte es eine 3:6-Niederlage. Aus und vorbei.
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Doch noch in der Stunde der Niederlage wich bei Ever Kassel die Enttäuschung einer gehörigen Portion Trotz. „Ich gehe davon aus, dass wir mit absolut guter Perspektive in die Rückrunde der Oberliga starten werden“, sagte der 36-Jährige, der in Laudenbach unweit der hessisch-badischen Landesgrenze lebt. Als neues Ziel gab der Inhaber der B-Lizenz aus, am Saisonende unter den Top fünf zu stehen.
Ein Vierteljahr, eine Winterpause und zwei Pflichtspiel-Niederlagen später sind die Vorzeichen ganz andere. Das Gros der Mannschaft wurde schon zur Rückrunde in den Erstmannschaftskader von Trainer Marcel Hofbauer (Verbandsliga Baden) hochgezogen, Toptorjäger Tom Gebauer (elf Spiele/neun Tore) hat sich dem Perspektivteam von Regionalligist FC-Astoria Walldorf angeschlossen.
„Wir werden jetzt eben acht, neun Spieler aus der U18 ein halbes Jahr früher hochziehen und unseren Weg weitergehen“, bleibt Ever Kassel trotzdem kämpferisch. Er spricht im gleichen Atemzug von einer „durchaus attraktiven Aufgabe“, die ihn in der Winterpause auch dazu veranlasst habe, seinen Vertrag in der nordbadischen Zweiburgenstadt zu verlängern. „Obwohl ich einige andere Angebote hatte“, sagt er.
Dann aber sei doch noch eine Tür aufgegangen, die er nicht wieder zuschlagen konnte. „Der SV Sandhausen hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte“, sagt der Laudenbacher. Nach den jüngsten Entwicklungen in Weinheim habe er sich zudem die Frage gestellt: „Was kannst du hier noch rausholen?“ Viel mehr als im Spätherbst des vergangenen Jahres wohl nicht. Und so endet Kassels erfolgreiche Zeit dann doch mit dem Ende der laufenden Oberliga-Spielzeit. „Im Guten“, wie er betont – und mit dem vorzeitigen Fazit: „Es war ein richtig geiles Jahr, ich konnte mit den Jungs unglaublich viel entwickeln. Aber im Sommer ist dann doch ein guter Zeitpunkt für einen Neubeginn.“ Seinen Posten in Weinheim wird Ayhan Özdemir übernehmen, aktueller U18-Coach bei der SG Heidelberg-Kirchheim.
Ever Kassel bietet sich dagegen ab Juli 2026 die Möglichkeit, im Nachwuchsleistungszentrum eines Proficlubs zu arbeiten – wohlgemerkt in Teilzeit (20 Stunden pro Woche) und nicht mehr als Feierabendtrainer. Fürs Erste soll er die U16 (Oberliga) am Hardtwald übernehmen. U17 und U19 des SVS sind in der Nachwuchsliga gesetzt, die Kassel mit der TSG 62/09 noch so knapp verpasst hatte und sein großes Ziel darstellt. Obendrein finanziert ihm der einstige Zweitligist die B+-Lizenz. „Man bietet mir in Sandhausen persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, die in Weinheim gar nicht möglich sind“, fasst Kassel zusammen. Hinzu kommt: Sein ältester Sohn spielt selbst für den SVS-Nachwuchs, „ich kenne die Strukturen“. Und die Wege sind vergleichsweise kurz.