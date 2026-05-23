Erfolgstrainer bleibt: Regionalliga-Vizemeister verlängert mit Coach

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Der SGV Freiberg setzt nach einer starken Saison in der Regionalliga Südwest auf Stabilität. Cheftrainer Kushtrim Lushtaku bleibt auch über die laufende Spielzeit hinaus im Amt. Nach Rang zwei in der Abschlusstabelle ist die Verlängerung mehr als eine Personalie: Sie ist ein Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg.

Freiberg hat die Saison mit 62 Punkten als Vizemeister der Regionalliga Südwest beendet. 18 Siege, acht Unentschieden und acht Niederlagen, dazu ein Torverhältnis von 68:38 – diese Bilanz zeigt, wie konstant sich der SGV in einer anspruchsvollen Regionalliga behauptet hat. Nur Meister SG Sonnenhof Großaspach lag am Ende vor Freiberg. Dass die Mannschaft zeitweise sogar an der Tabellenspitze stand und bis tief in die Saison hinein in der Spitzengruppe blieb, unterstreicht die Entwicklung unter Kushtrim Lushtaku.

Der Trainer hat dem Team nicht nur eine klare Struktur gegeben, sondern auch eine erkennbare Haltung. Freiberg trat über weite Strecken geschlossen, mutig und mit einer klaren Spielidee auf. Der historische Saisonstart war dabei mehr als ein kurzer Lauf: Er wurde zum Beleg dafür, dass diese Mannschaft unter Lushtaku nicht zufällig oben mitspielte.