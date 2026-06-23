Erfolgsstory beendet? Deswegen verlässt Saalmann Waldgirmes

Verlässt den Fußball-Hessenliga-Absteiger SC Waldgirmes in Richtung Gruppenligist SG Waldsolms: Stürmer Finn Saalmann (r.) in Aktion. (Archivbild) © PeB

Wetzlar. „Vor einigen Jahren habe ich immer gesagt, dass ich einmal Teil der Hessenliga-Torshow sein möchte“, erklärte Finn Saalmann vor fast genau einem Jahr, als er mit dieser Redaktion über seinen Wechsel vom Fußball-Gruppenligisten SG Waldsolms zum damaligen Hessenligisten SC Waldgirmes sprach. Knapp zwölf Monate später führt die Spur des heute 23-Jährigen in die entgegengesetzte Richtung. Vom SCW, der in die Verbandsliga abgestiegen ist, geht es zurück nach Waldsolms.