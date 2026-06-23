 2026-06-23T10:23:26.695Z

Ligabericht

Erfolgsstory beendet? Deswegen verlässt Saalmann Waldgirmes

Teaser VL MITTE/GL GI/MR: +++ Finn Saalmann zieht es zurück zur SG Waldsolms. Nach einem rasanten Aufstieg geht er bewusst einen Schritt zurück. So spricht er über das vermeintliche Limit in der Hessenliga +++

von Redaktion · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Verlässt den Fußball-Hessenliga-Absteiger SC Waldgirmes in Richtung Gruppenligist SG Waldsolms: Stürmer Finn Saalmann (r.) in Aktion. (Archivbild) © PeB
Verlässt den Fußball-Hessenliga-Absteiger SC Waldgirmes in Richtung Gruppenligist SG Waldsolms: Stürmer Finn Saalmann (r.) in Aktion. (Archivbild) © PeB

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Finn Saalmann

Wetzlar. „Vor einigen Jahren habe ich immer gesagt, dass ich einmal Teil der Hessenliga-Torshow sein möchte“, erklärte Finn Saalmann vor fast genau einem Jahr, als er mit dieser Redaktion über seinen Wechsel vom Fußball-Gruppenligisten SG Waldsolms zum damaligen Hessenligisten SC Waldgirmes sprach. Knapp zwölf Monate später führt die Spur des heute 23-Jährigen in die entgegengesetzte Richtung. Vom SCW, der in die Verbandsliga abgestiegen ist, geht es zurück nach Waldsolms.

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