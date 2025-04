Erfolgsserie weiter ausbauen

SV Heimstetten im Abstiegsduell gegen Haching II

In seinem ersten Flutlichtspiel des Jahres tritt der SV Heimstetten am Freitag um 19.30 Uhr bei der SpVgg Unterhaching II an – aber nicht etwa in Unterhaching. Vielmehr bestreitet die Drittliga-Reserve ihr Heimspiel im Sportpark Neuried, weshalb man von einer Partie auf neutralem Platz sprechen könnte – was dem SVH womöglich entgegenkommt. Denn trotz des ersten Auswärtsdreiers vor zwei Wochen zählt Heimstetten weiterhin zu den schwächsten Auswärtsteams der Bayernliga Süd.

In der Gesamttabelle jedoch hat sich der abstiegsbedrohte Vizemeister zuletzt von den Relegationsplätzen abgesetzt – dank drei Siegen in Serie. Diese hätten auch spürbare Auswirkungen auf die Stimmung im Team, berichtet Trainer Roman Langer. „Das ist einfach was anderes, wenn du am Montag im Training keine Niederlage aufarbeiten musst, sondern dich über die eigenen Tore unterhalten kannst.“

Und von diesen gab es in den vergangenen Wochen nicht zu knapp: Stolze zwölfmal netzten Jordi Woudstra, Lukas Riglewski und Co. in den jüngsten drei Spielen ein; mit insgesamt 48 Saisontreffern stellt Heimstetten inzwischen den zweitbesten Angriff der kompletten Liga. Gleichzeitig hat sich nur der Tabellendrittletzte aus Grünwald mehr Gegentreffer eingefangen als der SVH, weshalb dieser trotz seiner geballten Offensive nach wie vor im Abstiegskampf steckt.

Selbiges trifft freilich noch mehr auf die Haching-Reserve zu, die als Vorletzter bereits sechs Punkte Rückstand auf Heimstetten und damit aufs rettende Ufer hat. Heuer ging das von Marc Endres trainierte Team bereits viermal als Verlierer vom Platz; gegen Pipinsried und Deisenhofen gelangen der SpVgg dagegen zwei 1:0-Überraschungserfolge. „Das ist eine ganz junge Mannschaft mit einigen Spielern, die auch schon oben mit dabei waren und zu Kurzeinsätzen gekommen sind“, sagt Roman Langer über den Gegner. Wichtig werde für seine Mannschaft sein, „dass wir unsere Power und unsere Körperlichkeit ausspielen“.

Im Falle eines weiteren Sieges gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller könnte der SVH ein kleines Loch zur Abstiegszone reißen. Personell sind bei Heimstetten nahezu sämtliche Kicker an Bord. Sicher fehlen wird lediglich der verletzte Simon Werner. Noch ungewiss ist ein Einsatz des erkrankten Luca Mauerer sowie des womöglich berufsbedingt verhinderten Yannick Günzel.