"Erfolgsserie jä unterbrochen"

Der BSV Halle Ammendorf begann die Saison mit einem 4:1 Heimsieg gegen Barleben. Leider konnten sie diesen Erfolg nicht mit nach Haldensleben nehmen. Beim 1:2 vergaß die Mannschaft das Toreschießen.Es folgten zwei besondere Spiele. Erst das “ Derby” gegen Blau Weiß Dölau, wo man letzte Saison das erste mal seit 30 Jahren ( 0:3 )verloren hatte. Die Revanche fing in der 5’ durch ein Tor von Pascal Pannier an. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bekam Norman Giese (Dölau) eine gelbrote Karte ( 45+2’ ) und Dominic Winkler nutze den Freistoß zum 2:0! Danach waren die Blau Weißen chancenlos. Pascal Pannier in der 76’ und Lorenz Hoffmann, der den Deckel drauf setzte, besiegelten die Niederlage. Den Schwung des Derbysieges nahm die Mannschaft beim 5:0 gegen Sangerhausen mit. Dominic Winkler und Laurenz Hoffmann je zweimal, und Pascal Pannier waren die Torschützen.

Danach folgte das nächste Spiel gegen eine Spitzenmannschaft. Vor der Saison war der 1.FC Bitterfeld - Wolfen einer der Staffelfavoriten. Aber, ehe das Spiel richtig anfing, stand es 2:0 für die Ammendorfer. Dominic Winkler (3’) und Laurenz Hoffmann (7’ ) waren die Torschützen. Die Bitterfelder ließen sich nicht beeindrucken. Tom Gründling (30’) traf nur die Latte und Ilya Hlynianyi bekam den Ball aus 5 Metern nicht im Tor unter, kurz vor der Halbzeit verwandelte Tim Hoffmann einen Foulelfmeter zum Anschluß. Die Bitterfelder waren zur Halbzeit wenigstens ebenwürtig. Kurz bevor Noah Schöneck das 3:1 für Ammendorf erzielte (65’) blieb Janek Elm mit einer tollen Parade Sieger und hielt die Führung fest. Statt 2:2 erzielte Noah das 3:1. Auch nach dem 1:3 gab sich der Favorit nicht auf. Vyacheslav Potapenko erzielte in der 81’ den zweiten Treffer, und Janek Elm blieb zweimal gegen Vitaiy Sumga Sieger und rettete mit seinen Paraden den BSV den knappen, aber verdienten Sieg......Leider konnten der BSV in Bernburg beim 1:1 nur einen Punkt mit nach Halle nehmen, weil Jamie Bichtemann 3’ vor Schluß den Ausgleich erzielte. Nach dem 1:0 der Ammendorfer von Laurenz Hoffmann in der 71’ hatte Pascal Pannier in der 79’ den Siegtreffer auf dem Fuß, verpasste aber allein vor den Torwart. Ebenfalls wie Ddmitry Piven der in der Nachspielzeit freistehend den Ball nicht richtig traf..

Danach folgte das denkwürdige Spiel in Weißenfels, wo vor einem viertel Jahr der BSV im letzten Spiel der Saison, (1:1) in der Nachspielzeit der Nachspielzeit, dem SSC den Aufstieg in die Oberliga vermasselte......Die Weißenfelser blieben dieses Mal knapp mit 2:1 Sieger. Schlechter konnte das Spiel für den BSV nicht anfangen. Timm Koch (SSC ) erzielte gleich in der 1’ die Führung. Dominic Winkler verfehlte in der 19 und 21’ den Ausgleich, so dass Andriy Zozulya in der 22’ auf 2:0 erhöhen konnte. Der BSV gab sich nie auf, und nur 10’ vor Schluß erzielte Pascal Pannier den Anschluß. Bei einem Chancenverhältnis von 6:7 konnten sich die Weißenfelser mit 1:2 revanchieren.

Im nächstem Heimspiel gegen den Oberligaabsteiger aus Zorbau wollte der BSV die nächsten 3 Punkte erspielen. Aber es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel mit wenigen Chancen. Am Ende war der Schiri Unger der entscheidende Mann auf dem Feld. Nach einem Eckball in der Nachspielzeit entschied er auf Tor ( zeigte zur Mitte ) für Ammendorf !!! Nach dem Jubel entschied er plötzlich auf Freistoß für Zorbau, weil zwei Gästespieler am Boden lagen. Der Sportkamerad Unger warf im Spiel mit den Karten nur so um sich. 13 Gelbe und 2 Gelbrote. Er gab gelb fürs erste Foul, da wird es schwer, was mache ich dann beim zweiten Foul ??? Nachdem die Mannschaft gegen Bernburg und Zorbau vier Punkte liegen ließ, musste der BSV zum ungeschlagenen Spitzenreiter nach Magdeburg. Die Ammendorfer waren über 90’ das klar bessere Team. Nach dem Führungstreffer von Laurenz Hoffmann in der 30’ konnte Fabian Karow nur 4’ später ausgleichen. Danach fragten sich die Zuschauer, wer ist hier der Spitzenreiter ??? Es spielte nur der BSV. Fortuna stand hinten drin, so dass Chancen Mangelware waren. Aber in der Schlußminute unterlief ein Magdeburger Abwehrspieler den Ball, so dass Lennert Klein allein auf den Torwart zu laufen konnte, den Ball aus 8 Meter rechts daneben setzte ! So kam es, wie es immer kommt, der Eine vergibt die Chancen, der Andere setzt die Eine die er hat dann in der 90’ zum 2:1 Siegtreffer ( Bleon Rexhepi ) in die Maschen..... Einen Dämpfer bekam der BSV im Heimspiel gegen Emseloh. Es sah so aus, als wenn die Spieler den Aufsteiger unterschätzt haben, sie haben nicht bemerkt, das Emseloh eine “ Auswärtsmannschaft” ist ! Im schwächsten Heimspiel setzte es dann eine 0:2 Niederlage. Das war die einzige Heimniederlage der Vorrunde !!! Es folgten 3 Auswärtsspiele, in Westerhausen (2:1), Warnau (1:0) und beim Schlußlicht in Thalheim(2:1). Das schwerste Spiel war das in Thalheim. Weil es dort darum ging, nicht als erste Mannschaft gegen Rot-Weiß zu verlieren. Trotz vieler Chancen der Ammendorfer stand Janek Elm gleich dreimal im Mittelpunkt. Dem 1:0 ( 10’Niesel ) ging ein Eckball und ein nicht gepfiffenes Handspiel voraus. Steven Niesel bekam den abgewehrten Ball aus gut 30 Metern auf den Schlappen, der im rechten Winkel einschlug. Nach einer halben Stunde verpasste Ammendorf durch Dmydro Piven das 2. Tor. Aber gleich im nächsten Spielzug traf Dominic Winkler zum 2:0. Das dritte Tor verpasste Stanley Agwu in der 37’ aus nur 5 Metern. Das Anschlußtor in der 89’ durch Luca Prietipp kam zu spät. In Warnau auf den schlechten, kleinen Platz kam es nur darauf an, nicht zu verlieren. Das Siegtor für Ammendorf erzielte Pascal Pannier in der 67’. Auch im nächsten Heimspiel hatte der BSV etwas gut zu machen, verloren sie letzte Saison gegen den VfB Merseburg mit 0:3 Nach dem Abpfiff gab es Tumulte, wobei Max Kowalski am Ende eine Sperre bekam. Die Revanche gelang den Ammendorfer durch Tore von Dominic Winkler (40’+55’ )und Dmytro Piven (80’). Durch den Sieg konnten die Hallenser den VfB überholen.

Danach war die Vorrunde für Ammendorf beendet.!!! Warum nur fiel das letzte Spiel in Dessau aus ? Es kann keiner begreifen, wenn am Donnerstag vor dem Spiel auf den Rasenplatz die 1. Mannschaft trainiert und am Samstag der Platz, ohne das es geregnet hatte, unbespielbar ist !!! Der Kunstrasen wurde zum Spieltag repariert ! Da kann man auf den Gedanken kommen, die 05er hatten Angst ihren vierten Platz zu verlieren ?! Der BSV hätte durch einen Sieg auf den “ Bronzeplatz” kommen können. Schade, dass die Jungs ihren Aufwärtstrend nicht ausspielen konnten. Wenn jemand vor der Saison gesagt hätte, ihr habt Chancen weit nach oben, das hätten alle unterschrieben......Der BSV hat eine tolle Vorrunde gespielt, und sie hätte noch besser ausfallen können, wenn Dessau 05 hätte | Fußball spielen wolllen !