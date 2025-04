Erfolgsserie hält an: Viktoria Schaafheim besiegt Lütter mit 2:1

Viktoria Schaafheim bleibt weiter in der Erfolgsspur und gewinnt gegen die TSG Lütter mit 2:1. Dabei legte das Team einen starken Start hin und dominierte die erste Halbzeit klar.

Bereits nach neun Minuten ging Schaafheim in Führung: Joelle Schäfer ließ die Torfrau aussteigen und traf zum 1:0. Die Gastgeberinnen blieben am Drücker und erhöhten in der 20. Minute durch Lea Wachtel, die nachsetzte und zum 2:0 vollendete. Auch danach kontrollierte Viktoria das Spielgeschehen und ließ Lütter kaum zur Entfaltung kommen.