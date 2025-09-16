Erfolgsserie gerissen

Mit dem SV Schmölln empfing die Oberliga-Reserve im städtischen Stadion den
Vizemeister der Saison 2024/25. Die Mannschaft um Kapitän Norman Enke wollte ihre
spielerischen Fortschritte bestätigen und an die drei Siege der vorangegangenen
Spieltage anknüpfen. Auch die Gäste reisten mit Rückenwind an: Nach dem deutlichen 6:1
im Punktspiel gegen Schott Jena II und dem Pokal-Aus zielte Schmölln darauf, aus
Rudolstadt Zählbares mitzunehmen. Der FC Einheit Rudolstadt II musste sich am Ende
einem spielstarken SV Schmölln 1913 mit 1:3 geschlagen geben.
SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // WINFRIED MATISS
Von Beginn an entwickelte sich ein temposcharfes und gutklassiges Spiel. Die Gäste
nutzten früh die Räume auf den Außenbahnen und überzeugten mit sicherem Passspiel,
während die Gastgeber in der Zweikampfführung zunächst Nachteile hatten. Dennoch
setzte auch die Einheit-Offensive Akzente. Nach einem Zuspiel von Max Jäger prüfte
Tobias Messany den Schmöllner Keeper, der stark reagierte. Auch auf der Gegenseite war
FC-Torhüter Erik Rößler gefordert. In der 38. Minute kochte die Stimmung im Stadion hoch. Marius Trunk und Tobias Messany kombinierten sich mit einem blitzsauberen Doppelpass durch die Schmöllner Kette. Trunk wurde, als er nur noch den Keeper vor sich hatte, im Strafraum durch die Grätsche eines Abwehrspielers unsanft zu Fall gebracht. Für einen Moment hielt das Stadion den Atem an – doch der Pfiff blieb aus. Proteste, ungläubige Blicke, kurze Unruhe auf dem Rasen. Statt einer möglichen Führungschance für Einheit kippte das Momentum und nur wenige Minuten später schlug Schmölln zu: Nach einer Verlagerung auf die linke Seite stand Lars Hertel frei und verwandelte aus kurzer Distanz zur 0:1Pausenführung in Minute 41.
Nach dem Wechsel erhöhten beide Teams nochmals das Tempo. Vor allem die
wendigen Offensivspieler der Gäste setzten die Rudolstädter Viererkette unter Druck. In
der 52. Minute baute Schmölln seine Führung nach einem sehenswerten Spielzug durch
Alexander Korent auf 0:2 aus. Einheit reagierte mit offensiven Wechseln: Evan Häußer
und Leon Matiss kamen in die Partie und sorgten prompt für Belebung. Häußer scheiterte
zunächst mit einem Direktschuss, der noch vor der Linie geklärt wurde. In der Drangphase
der Gastgeber boten sich den Gästen jedoch mehr Räume für Konter, die der SV
Schmölln durch Leon Gentsch zur Vorentscheidung zum 0:3 nutzte. Die Hausherren zeigten Moral und gaben sich nicht auf. Evan Häußer konnte noch auf 1:3 verkürzen. In der Schlussphase erspielten sich beide Mannschaften weitere Möglichkeiten. Am Ergebnis änderte sich jedoch nichts. Schmölln präsentierte sich über 90 Minuten äußerst spielstark und nahm die Punkte verdient mit nach Hause.