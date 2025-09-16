Alexander Korent (rotes Trikot) erzielte die 1:0-Führung für seinen SV Schmölln. – Foto: Bastian Hubatsch

Erfolgsserie gerissen Am vierten Spieltag gastierte der SV Schmölln 1913 beim äußerst stark in die Saison gestarteten FC Einheit Rudolstadt II. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 SV Schmölln Rudolstadt II

Mit dem SV Schmölln empfing die Oberliga-Reserve im städtischen Stadion den

Vizemeister der Saison 2024/25. Die Mannschaft um Kapitän Norman Enke wollte ihre

spielerischen Fortschritte bestätigen und an die drei Siege der vorangegangenen

Spieltage anknüpfen. Auch die Gäste reisten mit Rückenwind an: Nach dem deutlichen 6:1

im Punktspiel gegen Schott Jena II und dem Pokal-Aus zielte Schmölln darauf, aus

Rudolstadt Zählbares mitzunehmen. Der FC Einheit Rudolstadt II musste sich am Ende

einem spielstarken SV Schmölln 1913 mit 1:3 geschlagen geben. SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // WINFRIED MATISS

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt II SV Schmölln 1913 SV Schmölln 1 3 Abpfiff Von Beginn an entwickelte sich ein temposcharfes und gutklassiges Spiel. Die Gäste

nutzten früh die Räume auf den Außenbahnen und überzeugten mit sicherem Passspiel,

während die Gastgeber in der Zweikampfführung zunächst Nachteile hatten. Dennoch

setzte auch die Einheit-Offensive Akzente. Nach einem Zuspiel von Max Jäger prüfte

Tobias Messany den Schmöllner Keeper, der stark reagierte. Auch auf der Gegenseite war

FC-Torhüter Erik Rößler gefordert. In der 38. Minute kochte die Stimmung im Stadion hoch. Marius Trunk und Tobias Messany kombinierten sich mit einem blitzsauberen Doppelpass durch die Schmöllner Kette. Trunk wurde, als er nur noch den Keeper vor sich hatte, im Strafraum durch die Grätsche eines Abwehrspielers unsanft zu Fall gebracht. Für einen Moment hielt das Stadion den Atem an – doch der Pfiff blieb aus. Proteste, ungläubige Blicke, kurze Unruhe auf dem Rasen. Statt einer möglichen Führungschance für Einheit kippte das Momentum und nur wenige Minuten später schlug Schmölln zu: Nach einer Verlagerung auf die linke Seite stand Lars Hertel frei und verwandelte aus kurzer Distanz zur 0:1Pausenführung in Minute 41.