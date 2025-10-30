Erfolgsserie fortsetzen – Hohnstedt: "Das ist kein Selbstläufer"

Nach dem spektakulären Last-Minute-Sieg gegen den VfL Bückeburg steht der TuS Wagenfeld am Samstag (14 Uhr) vor der nächsten Aufgabe. Gegner ist der RSV Rehburg, der zuletzt in der Bezirksliga Hannover in eine Negativspirale geraten ist. Für Trainer Michael Hohnstedt zählt dennoch nur eines: „Voller Fokus, volle Konzentration, kein Prozent weniger Einsatz.“

Das 1:0 gegen den Aufstiegsfavoriten Bückeburg hallt noch nach, doch Hohnstedt will keine Spur von Selbstzufriedenheit aufkommen lassen. „Wir haben das genossen, aber schon am Montag in der Analyse wieder alles auf Rehburg ausgerichtet. Kein bisschen abgehoben, das war mir wichtig.“

Seine Mannschaft habe sich über Wochen in eine beeindruckende Form gespielt – 22 Punkte aus den letzten acht Spielen, Platz drei in der Tabelle. „Aber das darf uns nicht blenden. Wir müssen weiter gierig bleiben“, sagt der Trainer.

Der Blick auf die Tabelle – 13 Punkte aus zwölf Spielen, Platz elf – täuscht Hohnstedt nicht. „Rehburg hat Qualität. Vor vier Wochen hatten wir gleich viele Punkte, das zeigt, wie schnell sich Dinge verändern können“, betont er. „Die haben gute Einzelspieler: Zielke mit einem überragenden linken Fuß, Busse im Zentrum als starken Techniker und mit Haso und Uysal zwei gefährliche Stürmer.“

Allerdings steckt der RSV aktuell in einer schwierigen Phase. Verletzungen, Formschwankungen und nun auch ein Trainerwechsel sorgen für Unruhe. „So ein Wechsel kann aber auch neue Energie freisetzen“, warnt Hohnstedt. „Das darf man nie unterschätzen.“

Der TuS selbst geht mit einem vollen und ausgeglichenen Aufgebot in die Partie. „Wir haben aktuell 21 fitte Spieler – das ist Luxus, aber auch eine Herausforderung für mich. Jeder will spielen, und fünf bleiben zwangsläufig draußen“, so Hohnstedt. „Aber das spricht für unseren Konkurrenzkampf. Alle ziehen an einem Strang.“

Rehburg müsse zudem am Freitagabend noch im Bezirkspokal antreten. „Das kann ein kleiner Vorteil für uns sein, aber auch da darf man sich nicht drauf verlassen“, meint Hohnstedt. „Rehburg hat genug Qualität, um trotzdem gefährlich zu werden.“

Hohnstedt betont einmal mehr den Wagenfelder Ansatz: „Wir schauen auf uns, nicht auf den Gegner. Wenn wir unsere Mentalität, unsere Laufbereitschaft und unseren Teamgeist abrufen, können wir jeden schlagen.“

Mit der zuletzt gezeigten Stabilität und Spielfreude soll nun der nächste Dreier folgen. „Wir wollen weiter Punkte sammeln, aber mit Demut. Jedes Spiel beginnt bei null – das wissen wir“, sagt Hohnstedt.