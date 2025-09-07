Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Erfolgsserie des TSV Venne hält auch bei Quitt Ankum
Der TSV Venne reiste als punktgleiches Team des Bezirksliga-Spitzentrios zum SV Quitt Ankum, der in der Tabelle knapp über dem Strich stand.
Tardeli Malungu brachte den TSV Venne mit seinen Saisontoren Nummer sechs und sieben beim Aufsteiger SV Alfhausen mit 2:0 in Führung. Der Anschlußtreffer für den Gastgeber durch Pascal Koddenberg kurz vor dem Abpfiff kam zu spät. Der TSV Venne feierte den fünften Saisonsieg im sechsten Spiel und und festigte seine Postion in der Spitzengruppe der Bezirksliga.
"Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen, dort hatten wir mehrere hundertprozentige Torchancen ausgelassen. Auch in der zweiten Halbzeit bot sich dasselbe Bild: Wir erspielten uns gute Möglichkeiten, nutzten sie aber nicht konsequent. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, dass es am Ende noch einmal eng geworden ist. Trotzdem war es insgesamt eine solide Leistung der Mannschaft,“ sagte uns Trainer Jan Niehaus (TSV Venne).
Trainer Jan Niehaus (TSV Venne) in Aktion – Foto: Pascal Wegner
"Nach einem schwungvollen Beginn beider Mannschaften setze sich Venne in unsere Hälfte fest und geht verdient in Führung. Nach dem Gegentreffer waren wir auf eine schnelle Antwort aus. Eine hochkarätige Gelegenheit blieb uns aufgrund einer starken Parade des Torwarts aber verwehrt. In der folge neutralisierte sich die erste Halbzeit in der Venne aber immer wieder gefährlich war. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Venne stellt dann verdient auf 2:0. Wir erzielen noch den Anschlusstreffer, aber danach hatten wir keine Chance mehr um noch einen glücklichen Punkt in Ankum zu behalten. Im Angriffsspiel bleiben wir wie in den letzten zwei Partien bis auf zwei bis drei Ausnahmen leider einfach viel zu ungefährlich. Dies gilt es bis zum Heimspiel gegen Riemsloh zu verbessern und eine Reaktion nach den drei verdienten Niederlagen am Stück zu zeigen. Verdiente drei Punkte für die Gäste aus Venne,“ lautet das Statement von Trainer Matthias Luttmer (SV Quitt Ankum).