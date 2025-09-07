Erfolgsserie des TSV Venne hält auch bei Quitt Ankum

"Nach einem schwungvollen Beginn beider Mannschaften setze sich Venne in unsere Hälfte fest und geht verdient in Führung. Nach dem Gegentreffer waren wir auf eine schnelle Antwort aus. Eine hochkarätige Gelegenheit blieb uns aufgrund einer starken Parade des Torwarts aber verwehrt. In der folge neutralisierte sich die erste Halbzeit in der Venne aber immer wieder gefährlich war. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Venne stellt dann verdient auf 2:0. Wir erzielen noch den Anschlusstreffer, aber danach hatten wir keine Chance mehr um noch einen glücklichen Punkt in Ankum zu behalten. Im Angriffsspiel bleiben wir wie in den letzten zwei Partien bis auf zwei bis drei Ausnahmen leider einfach viel zu ungefährlich. Dies gilt es bis zum Heimspiel gegen Riemsloh zu verbessern und eine Reaktion nach den drei verdienten Niederlagen am Stück zu zeigen. Verdiente drei Punkte für die Gäste aus Venne,“ lautet das Statement von Trainer Matthias Luttmer (SV Quitt Ankum).