Erfolgsserie des SC Staig hält an – als Favorit rein, als Sieger raus

Mit einem deutlichen 3:0-Heimspielsieg setzte unsere Bezirksliga-Elf die schon beeindruckende Serie von nunmehr acht Spielen ohne Niederlage fort. Im Spiel gegen den aktuellen Tabellenletzten TSV Obenhausen gab es keinen Zweifel, wer die Punkte für sich notieren durfte. Die Hille-Elf startete – wie gewohnt – sehr engagiert und Willens die Partie von Beginn an zu dominieren. Was auch gelang: Bereits in der 15. Minute konnte unser treffsichere Jens Geiselmann eine präzise Flanke von dem wiederum starken Marco Nohr volley trocken in die TSV-Maschen setzen. Die Gäste waren bemüht ihr Spiel aufzuziehen, allerdings hatten die Hausherren immer einen Fuß dazwischen und so kam kaum Gefahr auf das Tor des SCS. Der Rest der 1. Spielhälfte war geprägt durch einige ruppige Aktionen auf beiden Seiten, wohl bemerkt absolut im Rahmen für eine faires Fußballspiel. Daher blieb der Spielfluss etwas auf der Strecke und mit einer dünnen Führung für die Heimelf wurden die Seiten getauscht. Die ersten Szenen in Durchgang zwei gehörten den Gästen, allerdings wurde eine sehr gute Gelegenheit zum Ausgleich nicht sauber zu Ende gespielt. Julian Rauner hatte die größte Möglichkeit zum 2:0 (60.), als der gegnerischen Keeper ihm den Ball in die Füße spielte und der Keeper seinen Fehler im eins gegen eins ausmerzte. Eine Zeigerumdrehung später nun doch das 2:0 für unsere Farben: Kevin „Zische“ Klaus setzte sich bärig durch, schickte Julian Rauner über außen und er bediente den freistehenden Jens Geiselmann punktgenau, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Mit dem 3:0 und gleichbedeutend sein Premierentreffer (70.) krönte Marco Nohr seine sehr gute Leistung, als er ein tolle Hereingabe von Julian Rauner mit dem Kopf aus 10m verwertete. Danach war der Drops gelutscht und nach mehreren verdienten Auswechslungen auf Seiten den SCS war der vierte Sieg in Folge ohne Gegentreffer eingetütet. Wiederum „Hut ab“ vor der tollen Einstellung sowie Spielfreude, was die Jungs von Tim Hille aktuell an den Tag legen. Obenhausen hatte kaum Chancen zu verzeichnen, gaben sich aber nie geschlagen und haben sich dennoch gut verkauft, vor allem ein gutes Zweikampfverhalten und im Spiel gegen den Ball. Die SCS-Defensive ist das Prunkstück aktuell und zusammen mit einer Offensive, die immer für Tore gut ist, ist der momentane Tabellenplatz berechtigt.