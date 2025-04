Erfolgsserie des FV Biberach geht weiter – Umbruch im Kader

Der FV Biberach bleibt in der Landesliga Staffel 4 auf Erfolgskurs, gegen den FV Ravensburg II gab es am Sonntag einen 3:0-Auswärtssieg. Das bedeutet momentan den zweiten Tabelllenplatz mit 29 Punkten in der Abstiegsrunde, punktgleich mit dem Spitzenreiter FV Olympia Laupheim. Auf den Relegationsplatz sind es derzeit sechs Punkte Vorsprung, die Vorzeichen stehen also momentan ganz gut das der FV Biberach auch nächstes Jahr in der Landesliga spielt.

Auch die Spielerdecke zeigt sich in diesen Wochen gefestigt und engagiert. „Die Mannschaft zieht seit der Wintervorbereitung super mit, setzt alle Forderungen um und so entsteht die super Serie“, erklärt Peruzzi.

Umbruch mit Perspektive

Während die sportliche Lage stabil erscheint, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Peruzzi kündigt strukturelle Veränderungen an: „Im Hintergrund arbeiten wir fleißig am neuen Kader, es wird einen Umbruch geben, der aber gleichzeitig als Neustart und Aufschwung für die Mannschaft gesehen werden kann.“ Die Weichen sind damit nicht nur auf Absicherung der aktuellen Saison, sondern auch auf mittelfristige Entwicklung gestellt.



Folgendes sagten die sportlichen Leiter dazu: Aktuell stehen wir im engem Austausch mit unseren Spielern sowie mit potenziellen Neuzugängen, die wir gezielt für die kommende Saison planen. Durch unser großes Netzwerk haben wir bereits Kontakt zu einigen vielversprechenden Talenten aufgenommen. Alles ist bereit für einen neuen Weg, den wir nun gemeinsam gehen wollen."

„Ich bin motiviert, gemeinsam mit meinem Team und meinem Co-Trainer weiterhin an unseren Zielen zu arbeiten und die positive Entwicklung fortzusetzen“, so Peruzzi.



Simon Keller wechselt zur SG Ringschnait/Mittelbuch



Wie der FV Biberach bestätigte wird auch Abwehrspieler Keller (30) den Verein zum Saisonende verlassen. Nach vielen Jahren beim FV wechselt er zum Bezirksligisten SG Ringschnait/Mittelbuch, die momentan den zweiten Platz in der Aufstiegsrunde belegen.





FV Biberach freut sich auf das Derby gegen den SV Mietingen



Am Mittwoch 30. April steht um 19 Uhr das Derby gegen den Tabellendritten SV Mietingen an – ein Flutlichtspiel im heimischen Stadion, das sportlich wie emotional von hoher Bedeutung sein dürfte. Mietingen hat nur zwei Punkte Rückstand auf den FV und konnte das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden. Der FV Biberach hat also noch eine Rechnung offen und möchte am Tabellenführer FV Olympia Laupheim dran bleiben. "Es wird ein interessantes Derby zu Hause, beide Mannschaften sind momentan gut drauf. Wir hoffen auf ein gutes Fußballspiel vor zahlreichen Zuschauern", so Florian Peruzzi zu dieser Partie.