Erfolgsserie der Stadtzürcher hält weiter an

Do., 06.10.2022, 20:00 Uhr

Nichts zu holen gab es für den FC Wiesendangen 1 beim Zürich City SC 1. Die Stadtzürcher erfreuten ihre Fans mit einem 4:2. City erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Mohamed Bangoura brachte die Heimmannschaft in der 26. Minute nach vorn. Lambilate Jordan Tawaba versenkte den Ball zum 2:0 für Zürich-City (35.). Mit der Führung für den Zürich City SC 1 ging es in die Halbzeitpause. Mit einem Penalty von Pascal Dietz kamen die Wiesendanger noch einmal ran (59.). Florentino Luis Da Silva erhöhte den Vorsprung der Stadtzürcher nach 64 Minuten auf 3:1. Die Schlussphase musste Zürich-City ohne Lionel Etoundi Bilomba bestreiten, der in der 75. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Fabian Meli witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für Wiesendangen ein (78.). Kurz vor Ultimo war noch Klysman Lucas Lopes Silva zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor des Zürich City SC 1 verantwortlich (83.). Schlussendlich verbuchten die Stadtzürcher gegen den FC Wiesendangen 1 einen überzeugenden Heimerfolg.