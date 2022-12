Erfolgsserie der Sportfreunde Gerresheim hält an Kreisliga A Düsseldorf: Die Sportfreunde Gerresheim schwimmen in der Liga weiter auf einer Erfolgswelle.

Die Sportfreunde Gerresheim bestimmten bei klirrender Kälte gegen das Kellerkind SV Hilden-Nord von Beginn an die Partie und gingen bereits in der achten Minute durch Torjäger Timo Braun in Führung. Pascal Thomassen erhöhte in der 20. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine scheinbar beruhigende Führung. Doch das war ein Trugschluss, denn nach dem Anschlusstreffer der Gäste durch Fatlir Alili (31.) wurde es auf einmal hektisch, woran auch das schnelle 3:1 durch den zweiten Treffer von Thomassen (33.) nichts änderte. Nachdem der ansonsten gute Schiedsrichter Ramon Willnauer eine Tätlichkeit der Gäste übersehen hatte, wurde es für einige Minuten wild.

Nach der Pause lief das Match dann aber wieder in geordneten Bahnen. Spätesten nach dem 4:1 durch Braun (56.) war die Partie entschieden, auch wenn Benjamin Prah (67.) noch einmal für einen Hoffnungsschimmer bei Hilden sorgte. Braun (78.) mit seinem 20. Saisontreffer, Anas Aznai (75.) und Jannik Behrens (82.) schraubten anschließend das Ergebnis beim elften Saisonsieg der Sportfreunde in die Höhe. "Jetzt wollen wir in den beiden letzten beiden Spielen des Jahres beim SV Wersten und beim SV Hilden 05/06 möglichst an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Danach wissen wir dann, ob im neuen Jahr vielleicht noch was geht", sagte Gerresheims Sportchef Michele Stupnanek mit Blick auf die kommenden beiden Wochenenden.