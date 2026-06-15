Erfolgsmodell SG Orlen

Die SG Orlen feierte nach dem 3:1-Sieg beim FC Waldems die perfekt gemachte Meisterschaft. Foto: Sven Muntermann

TAUNUSSTEIN. „Dann gab es kein Halten mehr“, erzählt Robin Menger aus dem Trainerteam der SG Orlen mit Wadim Arenkov, Alexander Stieg und Volker Schiller mit immer noch leuchtenden Augen. Denn am vergangenen Sonntag, dem vorletzten Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga Wiesbaden, ist die Mannschaft vom Zugmantel nach dem 3:1-Sieg beim FC Waldems, endgültig am Ziel ihrer Träume gelandet.

Nach dem Kreispokalsieg im Finale über den TV Idstein konnte auch die Meisterschaft – der fünfte Titel insgesamt – ausgiebig gefeiert werden. „Wir haben noch in Orlen mit zweiter Mannschaft und Fans sowie anschließend in Wiesbaden gefeiert“, erzählt der 28-Jährige. Auch wenn sich der Titel der Mannschaft, welche die letzten sechs Spiele ausnahmslos gewinnen konnte, seit der Restrückrunde kein Spiel mehr verlor und alle bisherigen Heimspiele in der am Sonntag zu Ende gehenden Saison gewinnen konnte, bereits zuvor abgezeichnet hatte, ließen die Taunussteiner Vorsicht walten. Nach dem Pokalsieg und noch vor dem Match gegen den SV Walsdorf waren Video-Analysen und verstärktes Training angesagt, so Menger. Zudem habe man die Jungs an die Partie Borussia Dortmund gegen Mainz 05 am letzten Bundesligaspieltag vor drei Jahren erinnert. Da vermasselten die Mainzer den Schwarz-Gelben durch ein Remis noch die Meisterschaft. Die Vorsichtsmaßnahmen fruchteten: Die Zugmantel-Elf gewann auch diese Partie mit 3:0.

Was macht die Orlener, die auch schon einige Jahre in der Gruppenliga verbracht haben, denn überhaupt so erfolgreich? „Es ist unsere Kadergröße und -stärke“, weiß der Coach. „Und dass wir bei Ausfällen alles kompensieren können.“ Vor allem: Die soziale Komponente, dass sich alle gut verstünden, hebt er gerne hervor. Die Integration der Neuen in der Sommerpause, so dass kein Wechsel in der Winterpause notwendig war, sei ebenso positiv zu bewerten, wie die einmal mehr gute Sommervorbereitung sowie die vorbildliche Trainingsbeteiligung auf gutem Niveau. „Wir hatten nie weniger als 15 Mann im Training“, lobt Menger die Seinen. Auch ein super Saisonstart mit sechs Siegen am Stück, aber ebenfalls die insgesamt nur drei Saisonniederlagen, „die uns wachgerüttelt haben“, spielten laut dem Übungsleiter eine wichtige Rolle.

Und was waren weitere Highlights oder „Ausrufezeichen“, wie es Menger formuliert, in der fast abgelaufenen Spielrunde? „Der Hessenpokalsieg gegen den Hessenligisten FC Eddersheim, auch wenn wir mit 1:8 verloren hatten“, schildert Menger. „Und dass wir uns gegen Idstein und Walsdorf für die Hinspielniederlagen revanchieren konnten.“

Vor der Gruppenliga zeigt Robin Menger ausgesprochenen Respekt. „Das ist mit vier Kreisen eine Killerliga“, beobachtet er. „Dort wollen wir natürlich ankommen, uns an dieses Niveau gewöhnen und auch mal für Furore sorgen“, sagt der junge Coach. Und schiebt das Saisonziel selbstbewusst hinterher: „Wir sind gekommen, um zu bleiben!“

Ein besonders großer Wunsch der SG Orlen ist laut Robin Menger, dass in der Mannschaft alles so harmonisch bleibt und das Team weiter zusammenwächst. Man wolle auch nach zwei, drei Niederlagen am Stück, die in der höheren Liga durchaus zu erwarten sind, weiter selbstbewusst performen, betont der Trainer.

Fünf Neue sollen zur SG Orlen kommen

Wie sieht aktuell die Personalplanung aus? Das Trainerteam bleibe zusammen, der Kader, bis auf Lukas Felke, der nach Leipzig zieht und seit der frühesten Jugend bei der SGO, ebenso. Es werde wohl fünf Verstärkungen geben. Und was Robin Menger und Co. besonders am Herzen liegt: Die Jugendarbeit mit behutsamem Aufbau der Nachwuchsspieler, denn der Gewöhnung an die spielstarke Gruppenliga und die körperlich robustere Aktivenzeit, müsse Rechnung getragen werden. „Fehlertoleranz und -analyse ist ganz wichtig“, betont Robin Menger. Klar, dass der Nachwuchs gehalten werden solle: „Die meisten spielen ja schon seit der Bambini-Zeit bei uns.“ Am Sonntag (15 Uhr) klingt für die Orlener die Saison mit dem Heimspiel gegen die SG Heftrich/Niederseelbach aus.





