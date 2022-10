Erfolgsmodell Eckball: TSV Oberpframmern schlägt harmloses Zorneding deutlich TSVO holt den Derbysieg

Oberpframmern – „Ein verdienter und ungefährdeter Erfolg“, sagte TSVO-Kapitän Michael Huber. „Wir sind hinten gut gestanden und haben vorne unsere Dinger gemacht.“ So einfach kann Fußball sein.

Die erste Möglichkeit zur Führung ließ man allerdings noch liegen. Gut eine Viertelstunde war gespielt, da trat Daniel Esterl zum Strafstoß an. Zornedings Torhüter Benedikt Hartl ließ sich nicht beirren und wehrte ab. Dennoch blieben die Platzherren am Drücker und wurden nach einem Eckball schließlich doch mit dem Führungstreffer belohnt. Daniel Esterl (28.) war mit dem Kopf zur Stelle und ließ den TSV vor 120 Zuschauern erstmals jubeln. Kurz darauf gab es wieder einen Eckstoß für die Gastgeber. Diesmal war die Zornedinger Defensive zunächst einen Tick schneller, jedoch landete der Klärungsversuche genau bei Florian Köster (30.), der per Direktabnahme auf 2:0 erhöhte.

„Beide Gegentore waren unnötig. Vor dem Spiel wurde explizit vor Oberpframmerns Stärke bei Standards gewarnt. Allein schon die Eckbälle an sich wären vermeidbar gewesen“, ärgerte sich Zornedings Trainer Sascha Bergmann. Für die Gäste sollte es vor der Pause noch schlimmer kommen. Mathias Niedermaier (38.) traf nach einer Hereingabe gegen die Laufrichtung von Zornedings Hartl. Für Bergmann fiel das Tor „aus einer klaren Abseitsposition“, während Huber einen regulären Treffer sah.