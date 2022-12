Erfolgsgeschichte zwischen dem FCV und Trainer Neubarth geht weiter Ex-Werder-Profi verlängert um ein weiteres Jahr beim Landesligisten aus Verden

Der FC Verden 04 setzt die Erfolgsgeschichte mit seinem Trainer fort. Frank Neubarth wird auch in der Saison 2023/24 die Geschicke an der Seitenlinie leiten. Dies gab der Landesligist am heutigen Dienstag bekannt.