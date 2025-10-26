Erfolgsgeschichte: Türk Spor Rosenheim formt Zukunft mit Manifest

In sieben intensiven Workshopterminen arbeiteten Spieler, Trainer, Funktionäre und Ehrenamtliche gemeinsam mit den Projektleitern Tayfun Samli und Lukas Bauser an Themen wie Demokratie, Teamkultur, Kommunikation, Fairplay und Vereinsentwicklung. Unterstützt wurde das Projekt vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) im Rahmen der Initiative zur Wertebildung im Amateurfußball.

Rosenheim, September 2025 Türk Spor Rosenheim hat in den vergangenen Monaten ein außergewöhnliches Projekt abgeschlossen, das weit über den Fußballplatz hinaus wirkt. Mit „DenkAnstoß – Wer(t) kickt mit“ hat der Verein gezeigt, dass Fußball nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Ort des Lernens, der Begegnung und der Verantwortung ist.

„Wir wollten bewusst nicht nur über Werte sprechen, sondern sie leben – auf dem Platz, in der Kabine und im Vereinsleben“, sagt 1. Vorstand Sedat Karavil. „Das Projekt hat uns als Verein stärker und sichtbarer gemacht. Wir sind stolz auf das, was wir als Gemeinschaft geschafft haben.“

Von Februar bis März 2025 nahm Türk Spor Rosenheim mit über 50 Teilnehmenden aus Mannschaft, Vorstand, Trainerstab und Ehrenamt an einer Reihe intensiver Workshops teil. Unter der Leitung von Tayfun Samli und Lukas Bauser entstand dabei ein offener Lernprozess, in dem sportliche, soziale und persönliche Themen miteinander verbunden wurden.

In mehreren Einheiten wurde diskutiert, was demokratische Mitbestimmung im Vereinsalltag bedeutet, wie Kommunikation und Fairplay auf und neben dem Platz gelebt werden können und welche Werte das Miteinander im Verein prägen sollen. Ergänzt wurden diese Impulse durch praxisnahe Trainings, Methoden zur Zielarbeit und gemeinsames Reflektieren über Rollen, Verantwortung und Teamkultur.

Am Ende stand die Entwicklung eines Vereinsmanifests ein Ergebnis, das nicht nur formuliert, wofür Türk Spor steht, sondern das auch als verbindliche Grundlage für den zukünftigen Weg des Vereins dient.

Das Vereinsmanifest – Fundament für die Zukunft

Im Rahmen des Projekts entstand das Vereinsmanifest von Türk Spor Rosenheim – ein Selbstverständnis, das beschreibt, wofür der Verein steht und wohin er will.

Unsere Werte:

Soziale Verantwortung: Wir übernehmen Vorbildfunktion und zeigen Haltung auf und neben dem Platz.

Leistungswille: Wir fördern persönliche Weiterentwicklung und haben Freude am sportlichen Erfolg.

Disziplin: Einsatz und Verlässlichkeit sind die Basis unseres Erfolgs.

Gemeinschaftssinn: Wir leben Teamgeist, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung.

Respekt: Wir begegnen allen mit Wertschätzung – das ist unsere wichtigste Spielregel.

Kultur und Tradition: Wir bauen Brücken zwischen Alt und Jung, Vergangenheit und Zukunft.

Unsere Ziele:

Aufbau einer eigenen Jugendabteilung

Gründung einer Frauenmannschaft

Schaffung eines eigenen Vereinsheims als sportliche und soziale Heimat

Türk Spor als Ort für kulturelle Begegnung und gesellschaftlichen Dialog

Aktiver Beitrag zur Vielfalt und Integration in der Stadt Rosenheim

„Ein Verein, der Verantwortung übernimmt“

Sportlicher Leiter Emre Öztürk, Schriftführer Ömer Sahan und Vorstandsmitglied Ertugrul Yüksel betonen gemeinsam:

„Wir zeigen, dass ein Amateurverein nicht nur um Punkte kämpft, sondern um Haltung. Türk Spor ist ein Ort, an dem Sport, Integration und Bildung zusammengehören. Das Projekt war ein Startpunkt – jetzt beginnt die Umsetzung im Alltag.“

Appell an Stadt und Verband

So viel Engagement braucht Unterstützung. Türk Spor kämpft derzeit mit schwierigen Platzverhältnissen und unzureichender Infrastruktur. Während andere Vereine über ausreichend Kapazitäten verfügen, mangelt es Türk Spor an den Rahmenbedingungen, die dem Einsatz gerecht werden.

„Wir haben gezeigt, was wir aus eigener Kraft leisten können. Jetzt ist es Zeit, dass Stadt und Verband mitziehen. Unser Verein braucht eine Infrastruktur, die zu unserem Engagement passt. Wir wollen weiter Vorbild sein für Rosenheim, den BFV und darüber hinaus“, sagt Sportlicher Leiter Emre Öztürk, unterstützt von Schriftführer Ömer Sahan und Vorstandsmitglied Ertugrul Yüksel.

Über Türk Spor Rosenheim

Gegründet im Jahr 1991, ist Türk Spor Rosenheim e. V. heute mit rund 150 Mitgliedern und einer wachsenden Zahl jugendlicher Spielerinnen und Spieler ein fester Bestandteil der Rosenheimer Fußballlandschaft. Der Verein engagiert sich über den Sport hinaus für Integration, Demokratie, Respekt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und gilt damit als Vorbild für gelebte Vereinsentwicklung im Amateurfußball.