Erfolgsgeschichte geht weiter: Reinhardt bleibt bei der SG Sonnenhof

– Foto: Jens Körner

Die SG Sonnenhof Großaspach macht in Sachen Kaderplanung für die Zukunft auch weiterhin Nägel mit Köpfen. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits Marius Kunde und Mannschaftskapitän Volkan Celiktas ihre jeweils auslaufenden Arbeitspapiere beim Dorfklub verlängert hatten, komplettiert nun Cheftrainer Pascal Reinhardt dieses Verlängerungs-Trio.

Der 33-Jährige, der seit dem 01. Juli 2023 für die SG als tonangebender Mann an der Seitenlinie steht, hat seinen Vertrag um zwei Jahre und damit bis zum 30.06.2028 verlängert. Reinhardt kam zur Saison 2023/24 vom FC Holzhausen nach Aspach und führte die SG in seiner zweiten Saison schließlich zum sensationellen Double-Sieg bestehend aus Oberliga BW-Meisterschaft sowie DB Regio- wfv-Pokalsieg. Seitdem bringt es der A-Lizenz-Lehrgangsteilnehmer auf insgesamt 106 Spiele bei beachtlichen 78 Siegen, 17 Unentschieden und lediglich 11 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 303:100. Auch in der Regionalliga Südwest spielt die Mannschaft unter der Leitung von Pascal Reinhardt eine gute Rolle und belegt nach derzeit 21 absolvierten Spieltagen aktuell den zweiten Tabellenplatz mit nur einem Punkt Rückstand zu Spitzenreiter SGV Freiberg Fußball.

Vorstand Sport, Michael Ferber „Pascal hat hier in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet und die sportliche Entwicklung unserer Mannschaft entscheidend geprägt. Die Meisterschaft sowie der Pokalsieg sind beste Belegexemplare hierfür. Ihm ist es gelungen, eine echte Einheit sowohl auf als auch abseits des Platzes zu formen, welche nicht nur den sportlichen Erfolg in Aspach zurückgebracht, sondern auch eine klare Identität und Mentalität vorlebt. Seine Handschrift ist klar erkennbar und wir sind fest davon überzeugt, dass er auch künftig der richtige Mann ist, um unsere ambitionierten Ziele weiterzuverfolgen. Daher ist die Vertragsverlängerung zum jetzigen Zeitpunkt ein logischer und wichtiger Schritt für uns.“