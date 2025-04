Erfolgsgeschichte geht weiter: Heiko Gerber verlängert beim VfB

Seit knapp drei Jahren ist Heiko Gerber Cheftrainer des VfB Frauenteams. Im Juli 2022 hat er das Amt als erster Fußballlehrer eines Frauenteams in der VfB Vereinsgeschichte übernommen. Nach zwei Spielzeiten in der Oberliga Baden-Württemberg gelang ihm in der vergangenen Spielzeit das „Double“ aus Meisterschaft und wfv-Pokalsieg. Die Zeichen für einen erneuten Aufstieg stehen gut – als derzeitiger Tabellenführer der Regionalliga Süd haben die VfB Frauen die 2. Bundesliga im Blick.

Diesen erfolgreichen Weg in der noch jungen Historie des VfB Frauenfußballs wird Heiko Gerber als Cheftrainer nun weiter begleiten. Der ehemalige Profi trug von 1999 bis 2007 selbst das Trikot mit dem roten Brustring, wurde mit dem VfB Deutscher Meister 2007 und absolvierte insgesamt 174 Pflichtspiele für den Club aus Cannstatt. Von 2010 bis 2023 arbeitete er im Nachwuchsleistungszentrum des VfB und betreute in dieser Zeit als Trainer oder Co-Trainer bereits alle Leistungsteams von der U16 bis zur U21. Heiko Gerber ist UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber. Sein neuer Vertrag beim VfB ist bis zum 30. Juni 2027 datiert.

General Manager VfB Frauenfußball Sascha Glass: „Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit Heiko um zwei weitere Jahre verlängert haben. Heiko hat einen sehr guten Draht zur Mannschaft und vermittelt die Inhalte mit einem guten Mix aus Professionalität und Freude am Fußball. Das kommt beim Team sehr gut an. In der vergangenen Saison haben wir das ‚Double‘ aus Oberliga-Meisterschaft und wfv-Pokalsieg geholt – und auch in dieser Saison sind wir sportlich auf einem sehr guten Weg. Das ist auch der Verdienst von Heiko und seinem Trainerteam. Wir sind noch nicht am Ende unserer Entwicklung und wollen gemeinsam mit Heiko langfristig unsere ehrgeizigen Ziele weiter verfolgen.“

Cheftrainer Heiko Gerber: „Ich bin seit der ersten Spielzeit der VfB Frauen dabei. Eine erste Idee ist schnell gereift, das Projekt gewachsen und die Professionalisierung vorangeschritten. Über die letzten knapp drei Jahre hinweg haben wir uns etwas aufgebaut und verfolgen unsere gesteckten Ziele. Der VfB ist mein Herzensverein. Auch seit fast 25 Jahren kann ich es mir nicht vorstellen, wegzugehen. Ich identifiziere mich komplett mit dem Projekt VfB Frauenfußball. Es macht mir einfach sehr viel Spaß, ein Teil davon zu sein.“