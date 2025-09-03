Erfolgsgarant Bongers verlängert beim Herzensverein

Seit der vergangenen Saison ist Torsten Bongers beim SuS Isselburg als Spielertrainer aktiv. Schon in frühen Kindheitstagen agierte er für den SuS in der Jugend. Nun verlängerte der 33-Jährige seinen Vertrag in Isselburg bis zum Sommer 2027.

Im vergangenen Spieljahr erzielte der Angreifer 50 Tore und das in nur 23 Spielen der Kreisliga C. Er brachte seine Mannschaft somit nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler auf den zweiten Tabellenplatz. Sechs Punkte fehlten am Ende für den Aufstieg in die B-Liga.

Nach dem starken Saisonstart verlängerte er gleich mal seinen Vertrag um zwei Jahre. "Ich stehe mit dem Vorstand im ständigen Austausch. Wasim Dirk ist früh auf mich zugekommen. Es lief danach alles auf eine Vertragsverlängerung aus", sagte Bongers dem BBV.

Auch in diesem Jahr will der SuS oben angreifen. Dies zeigten sie auch in den ersten drei Partien der neuen Saison, dabei war der Start zunächst etwas holprig. Der SC Grün-Weiß Vardingholt II zeigte nämlich seine ganze Klasse im ersten Duell der neuen Spielzeit und schlug Isselburg souverän mit 3:0. Davon ließ sich Bongers und seine Mannschaft allerdings nicht verunsichern und so wurden die Spiele gegen DJK Hüthum-Borghees II (12:0) und TuS Stenern III (7:3) deutlich gewonnen. Der Spielertrainer Isselburgs erzielte in beiden Begegnungen jeweils fünf Treffer.

Schon in Jugendtagen

Nach einigen Jahren in der Jugend und dem einen Jahr bei den Senioren hat der Spielertrainer eine echte Verbindung zu dem Verein, der sich vor zwei Jahren beinahe auflöste, aufgebaut. "Ich habe hier von den Bambini bis D-Junioren gespielt. Mein Elternhaus steht in Isselburg. ich fühle mich richtig wohl, die Jungs sind super und der Vorstand top", erklärte der 33-Jährige.

Beim C-Ligisten wird man hoch erfreut sein, dass man den wichtigsten Mann im Kader halten konnte. Nachdem Jörg Fuchs und der restliche Vorstand den Verein vor knapp zwei Jahren vor der Auflösung bewahrte, ging es sportlich gesehen nur noch aufwärts für den Klub. Ein starker zweiter Platz im vergangenen Jahr. Hinzu kommt, dass es wieder eine Jugendmannschaft gibt und der Kader der ersten Mannschaft gewachsen ist, sowohl an der Anzahl, als auch im Talent.

Weitere gute Neuigkeiten neben der Vertragsverlängerung des Top-Torjägers ist, dass ein Kunstrasenplatz für die Anlage des SuS möglicherweise Realität wird. Damit würde der Verein attraktiver für Spieler der Jugend, als auch Senioren werden.

Mit diesen guten Nachrichten kann der C-Ligist als Tabellenzweiter in das kommende Liga-Duell gehen. Da geht es für Isselburg gegen den GSV Viktoria Suderwick II.