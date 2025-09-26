Erfolgserlebnis gesucht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga Dillenburg wird der neunte Spieltag für Mannschaften wie den FC Niederroßbach und die SSG Breitscheid, den TuS Driedorf und Frohnhausen II wegweisend sein +++
Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg wird der neunte Spieltag für einige Mannschaften wegweisend sein. Am Sonntag ab 15 Uhr geht es vor allem in den Partien FC Niederroßbach - SSG Breitscheid und TuS Driedorf - SSV Frohnhausen II darum, den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern.