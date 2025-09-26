 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligavorschau
Merkenbachs Luiz Müller (Mitte) versucht mit einer eingesprungenen Grätsche, den Ball von Driedorfs Nico Schrecke (r.) zu erobern, beobachtet von Munir Popalzai (l.) © Jonathan Ortmann
Erfolgserlebnis gesucht

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga Dillenburg wird der neunte Spieltag für Mannschaften wie den FC Niederroßbach und die SSG Breitscheid, den TuS Driedorf und Frohnhausen II wegweisend sein +++

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg wird der neunte Spieltag für einige Mannschaften wegweisend sein. Am Sonntag ab 15 Uhr geht es vor allem in den Partien FC Niederroßbach - SSG Breitscheid und TuS Driedorf - SSV Frohnhausen II darum, den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern.

