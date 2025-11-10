Erfolgserlebnis erkämpft!

– Foto: Marco Kogler

Nach langen 360 Minuten ohne Tor und ohne Punkt konnte unsere Mannschaft endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern – und der Sieg war mehr als verdient! Mit Tim Schweizer und Max Krivan kehrten gleich zwei wichtige Akteure nach langer Verletzungspause in die Startelf zurück. Beide brachten mit ihrer Zweikampfstärke und Routine sofort Stabilität ins Spiel. Der SVJ zeigte sich von Beginn an hellwach, aggressiv in den Zweikämpfen und spielfreudig nach vorne. Besonders über die rechte Seite sorgten Jannik Wiener und Henrik Hülsmann früh für Gefahr – immer wieder segelten gefährliche Flanken in den Strafraum der Gastgeber.

Bereits in der 8. Minute wurde Marco Wind im Sechzehner zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Rückkehrer Tim Schweizer eiskalt unten rechts zur verdienten Führung. Der SVJ blieb dran, kombinierte sehenswert, verpasste aber den zweiten Treffer. Nach etwa 20 Minuten kam die Heimelf besser ins Spiel und nutzte in der 26. Minute eine Einzelaktion von Filip Sapina zum Ausgleich. In der 35. Minute führte ein Standard dann sogar zur 2:1-Führung für den SVO. Bis zur Pause blieb es bei diesem Ergebnis. Nach dem Seitenwechsel knüpften unsere Jungs an die starke Anfangsphase an und suchten wieder den Weg über die rechte Seite. Der Ausgleich fiel erneut nach einer Standardsituation: Eine Flanke von Philipp Wind fand am langen Pfosten Max Krivan, der per Kopf in die Mitte legte – dort stand Tim Schweizer goldrichtig und drückte den Ball zum 2:2 über die Linie.