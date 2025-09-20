– Foto: Martin Lührmann

Erfolgserie des TUS Hilter gerissen 1. Saisonniederlage des Kreisliga-Spitzenreiters

Jetzt hat es auch den TUS Hilter erwischt. Nach acht Siegen in acht Spielen unterlag die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden überraschend am späten Samstagnachmittag mit 1:2 beim TV Wellingholzhausen. Nach nur drei Punkten aus den letzten fünf Spielen hatten wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten an einen Sieg des TV Wellinholzhausen gegen das aktuelle Topteam der Liga gerechnet.

Es war von Beginn an ein sehr umkämpftes Spiel. Nach einer Viertelstunde Spielzeit brachte Luis Südhölter den TV Wellingholzhausen mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später gelang Ruslan Hetsko nach einer feinen Vorlage von Kevin Wirt der Ausgleichstreffer. Zehn Minuten vor der Pause war es erneut Luis Südhölter, der mit seinem zweiten Treffer den TV Wellingholzhasuen erneut in Führung brachte. Nach der Pause hatte der Gastgeber zunächst die besseren Möglichkeiten. In der Schlußviertelstunde drückte der Tabellenführer auf dem Ausgleich, aber der TV Wellingholzhausen verteidigte sehr konzentriert und brachte die Führung über die Zeit. Am Ende ein überraschender aber nicht unverdienter Sieg für den Gastgeber. Drei wichtige Punkte im Tabellenkeller für den TV Wellingholzhausen der in der Tabelle über den Strich steht. Sein Doppelpack sorgte für den Sieg - Luis Südhölter – Foto: Fupa

Stimmen zum Spiel: "Glückwunsch an den TV Wellingholzhausen. Verdienter Sieg. Wir hatten viel Ballbesitz, mit vielen Fehlern und wenig Durchschlagskraft, gegen einen gut gestaffelten Gegner, der immer wieder Nadelstiche gesetzt hat,“ lautet das Statement von Trainer Patrick van der Sanden nach der unerwarteten ersten Saisonniederlage.