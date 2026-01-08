Erfolgscoach Walter bleibt bei SVW Mainz

Zu den Wintertransfers: Mit Maik Geuder hat der SVW einen Mann geholt, der eine Top-Ausbildung in der Junioren-Regionalliga genossen und zuletzt beim VfB Bodenheim Verbandsliga-Erfahrung gesammelt hat. „Wir sind uns sicher, dass er unser Spiel defensiv wie auch offensiv bereichern wird“, so Protz. „Eingeplant ist er als Rechtsverteidiger.“ Mit Simon Janetzko ist ein weiterer Spieler für die Außenbahn gekommen, den es zum Studium nach Mainz gezogen hat und der sich den Rot-Weißen per Zweitspielrecht anschließt. Zuletzt trug Janetzko das Trikot des VfL Wahrenholz in der Bezirksliga Braunschweig.

Verlassen haben den SVW indes Stürmer Ben-Raphael Budde und Torwart Sebastian Greif (beide Ziel unbekannt) und Levin Pryzbysz (SV Guntersblum). Torjäger André Röll tritt aus privaten Gründen kürzer, stünde aber im Notfall zur Verfügung. „Unser Kader ist zwar um zwei Spieler auf 23 geschrumpft“, resümiert Protz. „Allerdings denke ich, dass er eher stärker geworden ist.“ Ziel sei es, „weiterhin mindestens Landesliga zu spielen. Sollte es gelingen, werden wir natürlich nicht nein sagen zu einer Relegation oder auch mehr …“

