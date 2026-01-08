Erfolgscoach Walter bleibt bei SVW Mainz

Mainz-Weisenau. Die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz haben den Vertrag mit Erfolgscoach Jochen Walter für die Saison 26/27 verlängert. „Wir sind schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass unsere Ziele im Einklang sind“, freut sich Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Walter übernahm das Team in der Saison 18/19 von Michael Horn. Im Sommer geht der 52-Jährige also in seine neunte Saison als Cheftrainer an der Bleichstraße. „Jochen ist ein ruhiger, besonnener Trainer, der alles an Herz in seine Mannschaft steckt“, schwärmt Protz von dem Ex-Keeper. „Wenn sich die Spieler in die Mannschaft integrieren wollen, lässt Jochen sie so schnell nicht fallen. Er sagt oft ‚meine Buben‘ – das zeigt sein Verhältnis zur Mannschaft.“
Die Gespräche mit „Co“ Rainer Müller will Protz im Frühjahr aufnehmen. „Rainer hat privat viel um die Ohren und darum gebeten, noch etwas zu warten“, erläutert der 46-Jährige. Auf jeden Fall neu zum Trainerteam stoßen wird im Sommer mit Kevin Weismann ein alter Bekannter. Der inzwischen 37 Jahre alte Hechtsheimer schnupperte in Marienborn bereits in die Arbeit des Co-Trainers hinein und kennt den SVW aus seiner Zeit als Rechtsverteidiger in Weisenau bestens.
Zu den Wintertransfers: Mit Maik Geuder hat der SVW einen Mann geholt, der eine Top-Ausbildung in der Junioren-Regionalliga genossen und zuletzt beim VfB Bodenheim Verbandsliga-Erfahrung gesammelt hat. „Wir sind uns sicher, dass er unser Spiel defensiv wie auch offensiv bereichern wird“, so Protz. „Eingeplant ist er als Rechtsverteidiger.“ Mit Simon Janetzko ist ein weiterer Spieler für die Außenbahn gekommen, den es zum Studium nach Mainz gezogen hat und der sich den Rot-Weißen per Zweitspielrecht anschließt. Zuletzt trug Janetzko das Trikot des VfL Wahrenholz in der Bezirksliga Braunschweig.
Verlassen haben den SVW indes Stürmer Ben-Raphael Budde und Torwart Sebastian Greif (beide Ziel unbekannt) und Levin Pryzbysz (SV Guntersblum). Torjäger André Röll tritt aus privaten Gründen kürzer, stünde aber im Notfall zur Verfügung. „Unser Kader ist zwar um zwei Spieler auf 23 geschrumpft“, resümiert Protz. „Allerdings denke ich, dass er eher stärker geworden ist.“ Ziel sei es, „weiterhin mindestens Landesliga zu spielen. Sollte es gelingen, werden wir natürlich nicht nein sagen zu einer Relegation oder auch mehr …“