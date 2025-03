– Foto: Joachim Koschler

Erfolgscoach verlängert beim Bezirksligisten um ein Jahr Der TASV Hessigheim kann weiter auf Andreas Lechner als Trainer setzen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga Enz-Murr Hessigheim Andreas Lechner

Der TASV Hessigheim setzt ein Zeichen der Stabilität – Cheftrainer Andreas Lechner bleibt auch in der Saison 2025/26 an Bord. Trotz Rückschlägen in der laufenden Spielzeit blickt der ambitionierte Bezirksligist optimistisch nach vorn.

Der TASV Hessigheim baut weiter auf Andreas Lechner. Der erfahrene Coach, der das Team nach dem Wiederaufstieg 2023 auf Anhieb in die Spitzengruppe der Bezirksliga Enz/Murr geführt hatte, verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. In einer Liga, in der häufig Schnelllebigkeit und Umbruch dominieren, sendet Hessigheim ein klares Signal für Kontinuität und Entwicklung.

Erfolgreicher Start mit sportlichem Feinschliff Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2023 hat Lechner der Mannschaft nicht nur Stabilität, sondern auch Struktur verliehen. Mit dem dritten Platz in seiner Premierensaison übertraf der TASV alle Erwartungen. Das Team zeigte sich taktisch diszipliniert, defensiv gefestigt und offensiv variabel – Markenzeichen der Handschrift ihres Trainers.