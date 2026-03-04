Erfolgscoach kehrt zurück!

Ab der kommenden Saison begrüßen wir unseren Erfolgstrainer Muharrem Özdemir nach einjähriger Pause wieder an der Seitenlinie.



Özdemir schrieb Vereinsgeschichte. Mit ihm gelang uns zunächst der Serienaufstieg in die Kreisklasse, gefolgt vom direkten Durchmarsch in die Kreisliga im darauffolgenden Jahr. Nach diesen intensiven und erfolgreichen Jahren bat er um eine wohlverdiente Auszeit vom Fußball, doch diese Pause neigt sich nun glücklicherweise dem Ende zu.

Mit seiner Zielstrebigkeit, seinem unermüdlichen Kampfgeist und seiner klaren Vision will er ab der neuen Saison erneut maximalen Erfolg mit unserer Mannschaft erreichen.