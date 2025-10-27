Erfolgscoach Florian Niemeyer verlässt den FC Thalhofen

Nach mehr als einem Jahrzehnt an der Seitenlinie endet beim FC Thalhofen im kommenden Mai eine Ära: Trainer Florian Niemeyer verlässt den Verein aus freien Stücken und wird künftig neue sportliche Wege gehen. Der 38-Jährige, der das Team über Jahre hinweg geprägt und zu zahlreichen Erfolgen geführt hat, verabschiedet sich im besten Einvernehmen mit Verantwortlichen, Spielern und Fans.
Ursprünglich in der Saison 2015/2016 als Interimstrainer mit dem Plan gestartet, die Saison zu Ende zu bringen, hat der 38-Jährige nach Ende der laufenden Saison insgesamt fast zehn Jahre als Trainer der ersten Herrenmannschaft gearbeitet. Dabei blickt er auf mehr als 245 Pflichtspiele zurück, von denen er bis heute 129 gewinnen konnte, 45-mal unentschieden spielte und 71 Niederlagen hinnehmen musste.
„Es war eine unglaublich prägende Zeit für mich. Ich bin sehr dankbar, dass ich so lange Trainer des Vereins sein konnte und vor allem so viele tolle junge Menschen auf ihrem Weg begleiten durfte“, sagt Florian Niemeyer. „Es ist nun einfach der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung. Ich freue mich auf neue Aufgaben und lasse mich überraschen, in welche Richtung es geht.“
Unter anderem gelang dem FC Thalhofen unter Niemeyers Leitung der historische Aufstieg in die Bezirksliga in der Saison 2017/18. Ein Erfolg, der bis heute als einer der größten Meilensteine in der Vereinsgeschichte gilt. In der darauffolgenden Saison kämpfte die Mannschaft mit großem Einsatz um den Klassenerhalt und konnte diesen 2019 erfolgreich sichern. Ein weiterer Höhepunkt war der Pokalsieg 2023, durch den sich die Mannschaft im Jahr 2024 das Traumlos im Totopokal sicherte und die Münchner Löwen in Marktoberdorf empfing. Nicht zu vergessen ist auch die zweimalige Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Landesliga, in denen man jeweils knapp scheiterte.
Der Verein verabschiedet seinen langjährigen Coach mit großem Respekt und Dankbarkeit. „Florian hat in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Großes geleistet. Er hinterlässt ein stabiles Fundament und eine starke Mannschaft. Wir sind ihm für seinen unermüdlichen Einsatz, auch über die reine Trainingsarbeit hinaus, sehr dankbar“, sagt Abteilungsleiter Florian Sprenzel.
Niemeyer, der aus der eigenen Jugend des Vereins stammt, hat über die Jahre hinweg besonders Wert auf die Förderung des Nachwuchses gelegt. Vor seiner Zeit als Trainer der ersten Mannschaft war er selbst acht Jahre lang als Jugendtrainer tätig. Auch dadurch hat er vielen jungen Talenten den Weg in die erste Mannschaft geebnet.
„Es war eine unglaubliche Reise. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und bin stolz darauf, mit dem Verein und der Mannschaft durch alle Höhen und Tiefen gegangen zu sein. Aber irgendwann ist es Zeit, neue Wege zu gehen“, blickt der Trainer mit Dankbarkeit zurück.
Mit der Rückrunde 2026 und dem Höhepunkt mit dem erneuten Pokalfinales im Mai verabschiedet sich Florian Niemeyer nun von seiner langjährigen Aufgabe beim FC Thalhofen.
Der Verein wird in den kommenden Wochen auf Trainersuche gehen und möchte zeitnah eine Nachfolge präsentieren, um die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzuführen.
Mit dem Abschied Niemeyers endet ein Kapitel, das den Verein sportlich und menschlich geprägt hat – doch seine Spuren werden noch lange sichtbar bleiben. Und so wie Niemeyer sagt, wird er auch sicherlich weiterhin die Spiele seines „Herzensvereins“ verfolgen -nur dann nicht mehr als Trainer, sondern als Fan.