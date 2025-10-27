Florian Niemeyer verlässt nach über 10 Jahren als Trainer der ersten Mannschaft seinen Heimatverein. – Foto: Wolfgang Hepke

Erfolgscoach Florian Niemeyer verlässt den FC Thalhofen

Nach mehr als einem Jahrzehnt an der Seitenlinie endet beim FC Thalhofen im kommenden Mai eine Ära: Trainer Florian Niemeyer verlässt den Verein aus freien Stücken und wird künftig neue sportliche Wege gehen. Der 38-Jährige, der das Team über Jahre hinweg geprägt und zu zahlreichen Erfolgen geführt hat, verabschiedet sich im besten Einvernehmen mit Verantwortlichen, Spielern und Fans. Ursprünglich in der Saison 2015/2016 als Interimstrainer mit dem Plan gestartet, die Saison zu Ende zu bringen, hat der 38-Jährige nach Ende der laufenden Saison insgesamt fast zehn Jahre als Trainer der ersten Herrenmannschaft gearbeitet. Dabei blickt er auf mehr als 245 Pflichtspiele zurück, von denen er bis heute 129 gewinnen konnte, 45-mal unentschieden spielte und 71 Niederlagen hinnehmen musste.

„Es war eine unglaublich prägende Zeit für mich. Ich bin sehr dankbar, dass ich so lange Trainer des Vereins sein konnte und vor allem so viele tolle junge Menschen auf ihrem Weg begleiten durfte“, sagt Florian Niemeyer. „Es ist nun einfach der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung. Ich freue mich auf neue Aufgaben und lasse mich überraschen, in welche Richtung es geht.“ Unter anderem gelang dem FC Thalhofen unter Niemeyers Leitung der historische Aufstieg in die Bezirksliga in der Saison 2017/18. Ein Erfolg, der bis heute als einer der größten Meilensteine in der Vereinsgeschichte gilt. In der darauffolgenden Saison kämpfte die Mannschaft mit großem Einsatz um den Klassenerhalt und konnte diesen 2019 erfolgreich sichern. Ein weiterer Höhepunkt war der Pokalsieg 2023, durch den sich die Mannschaft im Jahr 2024 das Traumlos im Totopokal sicherte und die Münchner Löwen in Marktoberdorf empfing. Nicht zu vergessen ist auch die zweimalige Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Landesliga, in denen man jeweils knapp scheiterte.