Erfolgscoach bleibt langfristigt

Der Erfolgscoach bleibt: Die TSG Hoffenheim kann weiterhin und nun noch länger auf die Dienste von Christian Ilzer bauen. Der 48-jährige Österreicher hatte den Cheftrainer-Posten bei der TSG im November 2024 übernommen und den Klub vom Abstiegskandidaten zum Europacup-Teilnehmer geformt. Unter Ilzers Führung erreichte die TSG in der abgelaufenen Spielzeit mit 61 Zählern die zweitbeste Punkteausbeute der Hoffenheimer Bundesliga-Geschichte und sicherte sich damit die Qualifikation für die UEFA Europa League.
Auch Christian Ilzer blickt mit großer Vorfreude auf die nächsten Jahre: „Der Klub bietet hervorragende Bedingungen und verfolgt ambitionierte Ziele. Die jüngste Saison hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und dass wir mit konsequenter Arbeit gemeinsam viel erreichen können. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen und dabei weiterhin dieses TSG-Gesicht zeigen. Ich freue mich schon jetzt auf die neuen Herausforderungen der kommenden Saison inklusive der Rückkehr nach Europa.“
Mit der langfristigen Bindung des Trainers verstetigt die TSG Hoffenheim ihren Kurs und setzt auf Stabilität, Kontinuität und nachhaltige Entwicklung im sportlichen Bereich.
Unter der Leitung von Ilzer belegte die TSG in der vergangenen Saison mit 61 Zählern den fünften Rang. Zuvor war der Österreicher unter anderem als Cheftrainer beim TSV Hartberg, Wolfsberger AC, Austria Wien und zuletzt Sturm Graz tätig gewesen, mit denen er in der Spielzeit 2023/24 das Double aus Meisterschaft und ÖFB-Pokal gewann. Christian Ilzer wechselte im November 2024 zur TSG und folgte Andreas Schicker in den Kraichgau.