Erfolgscoach bleibt langfristigt

TSG-Coach Christiann Ilzer hat sein Team auf ein neues Level gehoben. – Foto: TSG / FuPa

Der Erfolgscoach bleibt: Die TSG Hoffenheim kann weiterhin und nun noch länger auf die Dienste von Christian Ilzer bauen. Der 48-jährige Österreicher hatte den Cheftrainer-Posten bei der TSG im November 2024 übernommen und den Klub vom Abstiegskandidaten zum Europacup-Teilnehmer geformt. Unter Ilzers Führung erreichte die TSG in der abgelaufenen Spielzeit mit 61 Zählern die zweitbeste Punkteausbeute der Hoffenheimer Bundesliga-Geschichte und sicherte sich damit die Qualifikation für die UEFA Europa League.

„Chris Ilzer hat herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level gehoben“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim, und ergänzt: „Chris steht für eine klare Idee von Fußball, für hohe Intensität und eine moderne Führungskultur. Er bringt große Qualität, Leidenschaft und Kompetenz ein. Er hat die TSG mit seinem Team zu einem Top-6-Klub in Deutschland gemacht und dabei zugleich zahlreiche Talente entwickelt und Marktwerte generiert. Deshalb freuen wir uns sehr, den gemeinsamen Weg langfristig fortzusetzen.“

Auch Christian Ilzer blickt mit großer Vorfreude auf die nächsten Jahre: „Der Klub bietet hervorragende Bedingungen und verfolgt ambitionierte Ziele. Die jüngste Saison hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und dass wir mit konsequenter Arbeit gemeinsam viel erreichen können. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen und dabei weiterhin dieses TSG-Gesicht zeigen. Ich freue mich schon jetzt auf die neuen Herausforderungen der kommenden Saison inklusive der Rückkehr nach Europa.“