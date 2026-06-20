Erfolgreichste Saison seit 2019 – und nun ein Königstransfer

Auch in der Hinrunde gab es mit dem Viersen-Spiel (0:1) und der Niederlage gegen Kempen (1:2) vor Weihnachten den einen oder anderen Punktverlust zu viel, um doch noch um die ersten beiden Plätze mitzureden. Und das, obwohl die Odenkirchener im Herbst auch mal Tabellenführer waren. „Natürlich wollen wir den maximalen Erfolg“, räumt Moesges ein. „Ein Aufstieg diese Saison wäre aber gar nicht gesund gewesen. Vom harten Abstiegskampf und der Last-Minute-Rettung in der Vorsaison zum Aufstieg wäre zu viel gewesen“, erklärt er. Denn es habe einen großen Umbruch im Sommer 2025 gegeben, dazu kam in dieser Saison viel Verletzungspech. Wenn man eine Erklärung finden wolle, warum die Saison nicht noch besser gelaufen sei, dann sei es dies und der Winter-Blues im Dezember sowie zu Beginn der Rückrunde gewesen, so der Sportliche Leiter. Und resümiert: „Wir sind aber mit der Saison superzufrieden, da es die erfolgreichste seit dem Abstieg aus der Landesliga in der Saison 2018/19 war“, sagt er.

Das war gut

Mit 47 Gegentoren hat sich die Defensivarbeit der Odenkirchener gegenüber der Vorsaison (88) deutlich verbessert. „Da haben wir uns enorm gesteigert, aber es sind immer noch zu viele und da werden wir weiter dran arbeiten“, so Moesges. Meerbusch kam mit 37 Gegentreffern aus, Neuwerk gar nur mit 26.

Mit über 30 Akteuren war der Kader breit aufgestellt und konnte so die zahlreichen Verletzungen einigermaßen auffangen. Zur kommenden Saison soll er noch etwas verschlankt werden. Ein Pfund war in dieser Spielzeit, den Umbruch mit vielen neuen und jungen Spielern bewältigt zu haben. „Junge Spieler wie Jan Pflipsen, Vincent Schleifer und Simon Beermann haben sich gut entwickelt und viel Spielzeit bekommen“, erklärt Moesges. So habe man sich neue Säulen geschaffen.