Erfolgreichste Saison seit 2019 – und nun ein Königstransfer

In der Bundesliga ist der dritte Platz ein prestigeträchtiger Abschlussrang, sichert er doch die begehrte Champions-League-Qualifikation. In den Amateurligen wie der Bezirksliga hingegen bedeutet Platz drei außer Prestige und dem Gefühl, eine gute Saison gespielt zu haben, erst mal gar nichts. So ist es bei der SpVg Odenkirchen, die mit 21 Siegen und 68 Punkten auf Rang drei in die Sommerpause geht. „Es war für alle Seniorenmannschaften eine ordentliche Saison“, sagt der Sportliche Leiter Stephan Moesges. Auch die Damenmannschaft (Bezirksliga), die zweite (Kreisliga A) und dritte (Kreisliga B) Mannschaft hielten problemlos die Klasse oder spielten im oberen Drittel in der Tabelle mit. Das habe ebenfalls für Ruhe und Zufriedenheit im Verein gesorgt.
Bis auf eine kleinere Schwächephase im März und einige unnötig verlorene Spiele war die Saison sehr konstant. Dazu gehört auch der starke Endspurt, als die Mannschaft sieben Siege in Folge feierte. Wäre da nicht diese Phase im Frühjahr gewesen, als in sechs Spielen nur ein Sieg gelang. Wobei in dieser Phase auch mit Meerbusch (0:2), Neuwerk (1:1) und Brüggen (2:4) dicke Brocken der Liga warteten.
Auch in der Hinrunde gab es mit dem Viersen-Spiel (0:1) und der Niederlage gegen Kempen (1:2) vor Weihnachten den einen oder anderen Punktverlust zu viel, um doch noch um die ersten beiden Plätze mitzureden. Und das, obwohl die Odenkirchener im Herbst auch mal Tabellenführer waren. „Natürlich wollen wir den maximalen Erfolg“, räumt Moesges ein. „Ein Aufstieg diese Saison wäre aber gar nicht gesund gewesen. Vom harten Abstiegskampf und der Last-Minute-Rettung in der Vorsaison zum Aufstieg wäre zu viel gewesen“, erklärt er. Denn es habe einen großen Umbruch im Sommer 2025 gegeben, dazu kam in dieser Saison viel Verletzungspech. Wenn man eine Erklärung finden wolle, warum die Saison nicht noch besser gelaufen sei, dann sei es dies und der Winter-Blues im Dezember sowie zu Beginn der Rückrunde gewesen, so der Sportliche Leiter. Und resümiert: „Wir sind aber mit der Saison superzufrieden, da es die erfolgreichste seit dem Abstieg aus der Landesliga in der Saison 2018/19 war“, sagt er.
Mit 47 Gegentoren hat sich die Defensivarbeit der Odenkirchener gegenüber der Vorsaison (88) deutlich verbessert. „Da haben wir uns enorm gesteigert, aber es sind immer noch zu viele und da werden wir weiter dran arbeiten“, so Moesges. Meerbusch kam mit 37 Gegentreffern aus, Neuwerk gar nur mit 26.
Mit über 30 Akteuren war der Kader breit aufgestellt und konnte so die zahlreichen Verletzungen einigermaßen auffangen. Zur kommenden Saison soll er noch etwas verschlankt werden. Ein Pfund war in dieser Spielzeit, den Umbruch mit vielen neuen und jungen Spielern bewältigt zu haben. „Junge Spieler wie Jan Pflipsen, Vincent Schleifer und Simon Beermann haben sich gut entwickelt und viel Spielzeit bekommen“, erklärt Moesges. So habe man sich neue Säulen geschaffen.
Als es bereits um nichts mehr ging, zeigte die Mannschaft in der Schlussphase der Saison Charakter: Befreit aufspielend gelangen ihr sieben Siege in Folge. „Den Schwung wollen wir nächste Saison mitnehmen“, sagt Moesges.
In der Hinrunde schon litt die Mannschaft unter großem Verletzungspech, doch auch in der Rückrunde setzte sich dies fort, als etwa mit Pascal Moseler und Robin Wolf erneut zwei wichtige Spieler zeitweise ausfielen. Und Sven Moseler, Philipp Bäger, Justin Butterweck sowie vor allem Serkan Pacali kamen über die ganze Saison hinweg verletzungsbedingt auf wenig Spielzeit. So musste im Kader schon im Winter nachgebessert werden. „Das war eine kräftezehrende Saison, in der wir uns wegen der Ausfälle oftmals neu erfinden mussten“, sagt Moesges. Entsprechend ist auch die Ergebnis-Krise im März zu erklären. „Da gingen wir auf dem Zahnfleisch, haben uns aber im Derby gegen Wickrath nach einem 0:2 (Endstand 3:2) und anschließend gegen Viersen wieder herausgekämpft“, so der Sportliche Leiter.
Mit 80 geschossenen Toren steht Odenkirchen etwas hinter den Konkurrenten Neuwerk (93) und Meerbusch sowie Brüggen (jeweils über 100) in dieser Saison zurück. „Uns fehlte auch verletzungsbedingt der Knipser. Einen echten Neuner hatten wir oftmals nicht“, begründet Moesges diesen Wert.
Trainingsauftakt ist bereits am 30. Juni, die Saison wird am 11. Juli mit einem Testspiel gegen Oberligist Jüchen-Garzweiler eröffnet. Mitte Juli wird es auch für ein Wochenende ins Trainingslager auf der Burg Wegberg gehen, was der Verein SC Wegberg und finanziell der Sponsor der Odenkirchener ermöglichen. „Das ist perfekt für unsere Neuzugänge, um in der Mannschaft anzukommen“, sagt Moesges.
Der Verein verstärkt sich nach den transferreichen Winter- und Sommerpausen zuletzt nun etwas pointierter: Vor allem junge Spieler, „dynamisch und frisch“, so Moesges, sollen dem Team helfen: Für die Offensivabteilung wechselt Justus Küpper vom ASV Süchteln. Der 19-Jährige hat auch bereits Erfahrung in der Landesliga-Mannschaft gesammelt. Weitere Perspektivspieler aus dem Nachwuchs von SV Bedburdyck sind außerdem Ben Bender und Kilian Mischtal. Und mit Mathay Pauwels vom 1. FC Mönchengladbach und Nick Odin-Münster von Nettetal verjüngt sich der Kader weiter. Ein weiterer Neuzugang ist der 18-jährige Curtis Biedermann aus der bayerischen A-Jugend-Landesliga.
Als Abgänge stehen Metin Türkay und Justin Butterweck fest, mit denen Odenkirchen nicht mehr plant. Dazu werden Routiniers wie Pascal Schmitz, Tobias Krämer und Konstantine Jamarishvili im Verein bleiben, aber künftig kürzertreten. Auch Semir Purisevic bleibt weiter „Standby“-Spieler. Der restliche Kader hat dem Verein seinen Verbleib zugesagt: Der Königstransfer ist aber sicherlich Thomas Tümmers, der bereits in der Saison 2023/24 einen Riesenanteil am Aufstieg der Odenkirchener hatte, bevor er zu Türkiyemspor zurückging. Jetzt spielt er erneut an der Beller Müller, während er parallel als „sportlicher Berater“ dem 1. FC Mönchengladbach unter die Arme greift. „Er wird uns helfen, dazu ist der 1. FC nächste Saison kein Konkurrent. Wenn ein verdienter Spieler zu uns kommt und noch mal ambitioniert spielen will, sagt man nicht nein“, betont Moesges. Es seien vertrauensvolle Gespräche über Monate gewesen mit Tümmers, der noch mal das Maximum herausholen will.
Das will auch Odenkirchen im nächsten Jahr: „Wir wollen keine Stagnation, sondern uns stetig in allen Bereichen verbessern. Auch wenn es schwer genug wird, da oben mitzuspielen, da muss wie diese Saison fast alles passen“, sagt Moesges. Dafür will er mit Trainer Simon Sommer über die Sommerpause die Saison analysieren und noch an der „ein oder anderen Stellschraube drehen“.
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