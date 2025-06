Erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte

Doch auch das ist noch nicht der Schlusspunkt: Die 3. Mannschaft unter dem neuen Trainerduo Rouven Roeloffs und Marcel Zeiß setzte der Vereinsbilanz die Krone auf. Als ungeschlagener Tabellenführer mit beeindruckenden 15 Punkten Vorsprung auf SC Waldniel III sicherte sich das Team den Aufstieg in die Kreisliga B – ein echter Meilenstein und ein sportlicher Höhenflug, den vor der Saison kaum jemand erwartet hätte. Für sowohl die zweite als auch die dritte Mannschaft sind es erstmalige Aufstiege in die jeweilige Spielklasse.

Noch spektakulärer verlief die Saison für die 2. Mannschaft, die unter dem Trainertrio Thomas Römer, Michael Peters und Kevin Ponikau in der Kreisliga B im alles entscheidenden letzten Saisonspiel einen packenden 3:2-Auswärtssieg beim Dülkener FC feierte, der nicht nur drei Punkte bescherte, sondern auch die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga A bedeutete. Mit einem Punkt Vorsprung vor SuS Schaag und drei Punkten vor TSF Bracht war der Titelgewinn knapp, aber vollkommen verdient – vor allem angesichts der starken Entwicklung, die die Mannschaft im Laufe der Saison nahm.

Aber auch die Damenmannschaft von TuRa Brüggen zeigte eine sehr starke Saison. Unter der Leitung von Trainer Marvin Schilke spielte das Team eine solide Runde in der Bezirksliga und kämpfte bis zum Schluss um den Aufstieg in die Landesliga mit. Am letzten Spieltag reichte ein 2:2-Unentschieden gegen den Linner SV jedoch nicht, um den Sprung in die Entscheidungsrunde zu schaffen. Dennoch stand am Ende ein sehr respektabler 5. Tabellenplatz zu Buche.

Der gesamte Verein zeigt sich begeistert und stolz:

„Diese Saison ist ein Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte. Wir danken allen Spielern und Spielerinnen, den Trainerteams, Betreuern, Fans und allen Unterstützern für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihren unermüdlichen Einsatz für den Verein“, so der stellvertretender Abteilungsleiter Fußball Thomas Römer in einer Stellungnahme.

Mit dieser Saison hat sich TuRa Brüggen nicht nur sportlich ein Ausrufezeichen gesetzt, sondern auch den Grundstein für eine vielversprechende Zukunft gelegt.

Quelle: TuRa Brüggen