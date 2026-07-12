Erfolgreiches zweites Testspielwochenende für die Blauen

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers gewannen das Jubiläumsspiel 75 Jahre SV Hoffeld vor 400 Zuschauern auf der Sportanlage Hohe Eiche mit 9:0 (2:0.). Yannick Glessing und Nevio Schembri trafen spät im ersten Spielabschnitt zur 2:0-Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel erzielten bei hochsommerlichen Temperaturen Christoph Meister, Samuel Unsöld und David Stojak mit seinem Viererpack die weiteren Treffer für die Blauen. Hinzu kam ein Eigentor der Platzherren zum zwischenzeitlichen 0:5.

Kickers überzeugen beim 4:0 gegen den FC Bayern München II

Die Stuttgarter Kickers bleiben in der Sommervorbereitung weiter ungeschlagen. Im vierten Testspiel feierten die Blauen vor 450 Zuschauern im heimischen ADM-Sportpark einen verdienten 4:0 (2:0)-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Trotz hochsommerlicher Temperaturen präsentierten sich die Kickers über die gesamte Spielzeit laufstark, kompakt und spielfreudig. Zahlreiche mitgereiste Bayern-Fans sorgten dabei ebenfalls für eine stimmungsvolle Kulisse.

Bereits in der 8. Minute gingen die Degerlocher in Führung. Nach einer sehenswerten Kombination über die beiden Neuzugänge Sebastian Müller und Dejan Bozic vollendete Christian Mauersberger den gelungenen Angriff zum frühen 1:0.

Die Kickers bestimmten auch in der Folge das Geschehen, standen defensiv äußerst stabil und ließen den Bayern kaum Räume zur Entfaltung. Immer wieder sorgten die Blauen mit schnellem Umschaltspiel für Gefahr. In der 36. Minute fiel folgerichtig das 2:0. Ausgangspunkt war erneut Mauersberger, ehe Yannick Glessing Christoph Meister mustergültig bediente. Der Außenverteidiger ließ Bayern-Keeper Leon Klanac keine Abwehrmöglichkeit und schob souverän zur verdienten 2:0-Pausenführung ein.

Zum zweiten Spielabschnitt wechselten die Kickers nahezu komplett durch und brachten neun frische Feldspieler. Am Spielverlauf änderte sich jedoch nichts. Die Platzherren knüpften nahtlos an die starke erste Halbzeit an und erhöhten in der 57. Minute auf 3:0. Nach einer präzisen Vorlage von Melkamu Frauendorf ließ David Udogu dem Münchner Schlussmann erneut keine Abwehrchance.

Die vom Ex-Profi Dante trainierten Bayern Amateure fand gegen die kompakte Kickers-Defensive kaum ein Durchkommen. Gefährliche Abschlüsse vor dem Tor von Leon Neaimé blieben weitgehend aus. Stattdessen setzten die Blauen auch in der Schlussphase offensive Akzente. Kurz vor dem Abpfiff belohnte sich schließlich David Stojak, der bereits in den vergangenen Testspielen seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt hatte. Mit seinem Tor in der 90. Minute stellte er den 4:0-Endstand her.

Kickers-Cheftrainer Holger Bachthaler nach dem Schlusspfiff: „Wir konnten in vielen Phasen in beiden Halbzeiten das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Natürlich gelingt noch nicht alles. Es war insgesamt eine gute Leistung, nicht mehr und nicht weniger.

Es war schön, dass gewisse Dinge schon greifen. Alle Spieler sind unverletzt aus dem Spiel gekommen, das ist auch sehr wichtig in der Vorbereitung.“

Aufstellung

Stuttgarter Kickers 1. Halbzeit:

Neaimé – Zukaj, Fisher, Glessing, Tomic, Müller, Fundel, Meister, Schwab, Mauersberger, Bozic

Stuttgarter Kickers 2. Halbzeit:

Neaimé – Zukaj (62. Mulaj), Beer, Frauendorf, Blank, Zaiser, Udogu, Kiefer, Stojak, Mendes, Unsöld

Ausblick

Vom Mittwoch, 15. bis Sonntag, 19. Juli 2026 sind die Blauen im Trainingslager im Schwarzwald auf dem Sportgelände des Phönix Pfalzgrafenweiler 1926 e.V.

Am Mittwoch, 15. Juli 2026 findet um 18.00 Uhr das Jubiläumsspiel 100 Jahre Phönix Pfalzgrafenweiler gegen Bezirksauswahl Nordschwarzwald auf dem Sportgelände des Phönix Pfalzgrafenweiler statt.