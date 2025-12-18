Erfolgreiches Wochenende für die Young Boys Balkan

Was war das für ein Wochenende für die Young Boys Balkan! Nach dem erfolgreichen Wintercup am Samstag, bei dem sich das Team "Gata Ideal Bau" die Krone aufsetzte, lieferte sich der Futsal-Bundesligist am Sonntagmittag ein spektakuläres Duell mit Liria Berlin. Dank eines Last-Minute-Treffers von Andreas Berovic endete das hochdramatische Match mit einem 5:5-Unentschieden. Damit überwintern die Pfarrkirchener auf dem vorletzten Tabellenplatz, der am Ende den Gang in die Abstiegsrelegation bedeuten würde.
Im letzten Spiel des Jahres durchlebten die Gastgeber dabei ein wahres Wechselbad der Gefühle. Rund 300 Zuschauer in der Pfarrkirchener Dreifachturnhalle sahen ein packendes, temporeiches und bis zur letzten Sekunde spannendes Spiel, das mit einem leistungsgerechten 5:5-Unentschieden endete. In einer dramatischen Schlussphase bewiesen die Young Boys erneut große Moral. Nur 16 Sekunden vor dem Abpfiff erzielte Andreas Berovic wie schon beim 2:2 im Hinspiel den umjubelten Ausgleich und sicherte seinem Team damit einen wichtigen Punkt.
"Es war das erwartet schwierige Spiel gegen eine junge und unangenehme Berliner Mannschaft. Bei uns war im Vergleich zum letzten Auswärtsspiel in Neu-Isenburg eine klare Steigerung zu erkennen. Die Mannschaft wirkte frischer und in vielen Situationen deutlich sicherer. Mehrmals hatten wir die Chance, das Ergebnis auf plus zwei auszubauen, was uns leider nicht gelungen ist. Berlin blieb ruhig, zeigte keine Nervosität und drehte das Spiel etwa eine Minute vor Schluss. Umso wichtiger war es, dass Berovic in den letzten Sekunden den Ausgleich erzielt hat. Unter dem Strich ist es ein verdientes Unentschieden, der Mannschaft kann man keinen Vorwurf machen", so Coach Almedin Ljutic.
Tags zuvor ging bereits die zweite Auflage des Young Boys Balkan Wintercups über die Bühne. Das Turnier bot Futsal auf höchstem Niveau und endete mit einem hochklassigen, internationalen Finale. Die tschechischen "Räuber" - angeführt von Tomáš Vnuk, der von seinem kongenialen Partner des TSV Karpfham, Tobias Dandl unterstützt wurde, sowie weiteren tschechischen Nationalspielern - trafen auf Gata Ideal Bau. Das Team aus Slowenien wurde von Nationalspieler Benjamin Tušar angeführt und war ebenfalls mit mehreren slowenischen Nationalspielern besetzt.
In einem intensiven und temporeichen Endspiel setzte sich Gata Ideal Bau mit 3:1 durch und sicherte sich damit verdient den Titel. Das Finale bewegte sich auf absolutem Topniveau und bot bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Futsal-Europameisterschaft 2026. Denn mehrere Akteure aus dem Endspiel werden im Januar 2026 in der Gruppenphase aufeinandertreffen und dort erneut gegeneinander antreten.
Den dritten Platz belegte wie im Vorjahr erneut das Team von Street Bar aus München und stellte damit seine Konstanz unter Beweis. Auch die individuellen Auszeichnungen unterstrichen die hohe Qualität des Turniers:
• Bester Torwart: Nejc Brezelak (slowenischer Nationalspieler, Gata Ideal Bau)
• Bester Spieler: Benjamin Tušar (slowenischer Nationalspieler, Gata Ideal Bau)
• Bester Torschütze: Valentino Gavrić (Street Bar München)
"Der Young Boys Balkan Wintercup 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, welches Niveau dieses Turnier erreicht hat. Die Organisatoren hoffen, den Wintercup auch in Zukunft auf diesem hohen sportlichen Standard austragen zu können und blicken bereits mit großer Vorfreude auf den Wintercup 2026 – erneut mit erstklassigem internationalen Futsal", so Almedin Ljutic.
Für die Young Boys Balkan steht nun erst einmal eine dreiwöchige Winterpause an, ehe es am 10. Januar mit dem Gastspiel beim Tabellenzweiten HOT 05 Futsal weitergeht. "Wir laden jetzt unsere Batterien auf und starten dann in den Endspurt um den Klassenerhalt, den wir weiterhin selbst in der Hand haben. Natürlich werden wir uns auch auf dem Transfermarkt umsehen, mal schauen was machbar ist, um unser Ziel Klassenerhalt abzusichern. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr", so der sportliche Leiter Helmut Berlehner.