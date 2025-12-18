Da bleibt der Mund offen: Andreas Berovic (links) sicherte seinem Team mit dem Ausgleich in letzter Sekunde noch einen Punkt. – Foto: Thomas Martner

Erfolgreiches Wochenende für die Young Boys Balkan Futsal-Bundesligist feiert dramatischen Punktgewinn gegen Liria Berlin +++ "Gata Ideal Bau" siegt beim hochkarätigen Wintercup

Was war das für ein Wochenende für die Young Boys Balkan! Nach dem erfolgreichen Wintercup am Samstag, bei dem sich das Team "Gata Ideal Bau" die Krone aufsetzte, lieferte sich der Futsal-Bundesligist am Sonntagmittag ein spektakuläres Duell mit Liria Berlin. Dank eines Last-Minute-Treffers von Andreas Berovic endete das hochdramatische Match mit einem 5:5-Unentschieden. Damit überwintern die Pfarrkirchener auf dem vorletzten Tabellenplatz, der am Ende den Gang in die Abstiegsrelegation bedeuten würde.

Im letzten Spiel des Jahres durchlebten die Gastgeber dabei ein wahres Wechselbad der Gefühle. Rund 300 Zuschauer in der Pfarrkirchener Dreifachturnhalle sahen ein packendes, temporeiches und bis zur letzten Sekunde spannendes Spiel, das mit einem leistungsgerechten 5:5-Unentschieden endete. In einer dramatischen Schlussphase bewiesen die Young Boys erneut große Moral. Nur 16 Sekunden vor dem Abpfiff erzielte Andreas Berovic wie schon beim 2:2 im Hinspiel den umjubelten Ausgleich und sicherte seinem Team damit einen wichtigen Punkt.



"Es war das erwartet schwierige Spiel gegen eine junge und unangenehme Berliner Mannschaft. Bei uns war im Vergleich zum letzten Auswärtsspiel in Neu-Isenburg eine klare Steigerung zu erkennen. Die Mannschaft wirkte frischer und in vielen Situationen deutlich sicherer. Mehrmals hatten wir die Chance, das Ergebnis auf plus zwei auszubauen, was uns leider nicht gelungen ist. Berlin blieb ruhig, zeigte keine Nervosität und drehte das Spiel etwa eine Minute vor Schluss. Umso wichtiger war es, dass Berovic in den letzten Sekunden den Ausgleich erzielt hat. Unter dem Strich ist es ein verdientes Unentschieden, der Mannschaft kann man keinen Vorwurf machen", so Coach Almedin Ljutic.





Tags zuvor ging bereits die zweite Auflage des Young Boys Balkan Wintercups über die Bühne. Das Turnier bot Futsal auf höchstem Niveau und endete mit einem hochklassigen, internationalen Finale. Die tschechischen "Räuber" - angeführt von Tomáš Vnuk, der von seinem kongenialen Partner des TSV Karpfham, Tobias Dandl unterstützt wurde, sowie weiteren tschechischen Nationalspielern - trafen auf Gata Ideal Bau. Das Team aus Slowenien wurde von Nationalspieler Benjamin Tušar angeführt und war ebenfalls mit mehreren slowenischen Nationalspielern besetzt.



