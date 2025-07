Erfolgreiches Weidaer Trainingslager

Der Gastgeber war Tabellenzweiter in der Landesklasse und ging nach einem sehenswerten Treffer in Führung. Weida verlor den Ball im Vorwärtsgang und Kapitän Fernando Lenk zog von der Mittellinie ab. Der Ball senkte sich ins Weidaer Tor. Aber die Führung hielt nicht lange. Hugh Graham erkämpfte den Ball an der Seitenlinie, der dann über Fritz Pöckel zu Simon Fuchs gelangte und es stand 1:1. Vor der Pause traf der FC Thüringen noch einmal. Eine punktgenaue Flanke von Oliver Peuker köpfte Maximilian Dörlitz am langen Pfosten in die Maschen.

Weida brachte nach der Pause 7 neue Spieler, so dass alle ins Trainingslager gereisten Akteure zum Einsatz kamen. Zunächst musste Lucas Soldera mit einer Glanzparade gegen Löschner den Ausgleich verhindern, aber dann drehte Weida auf. Über Metzner und Lehmann wurde Peuker bedient, der sich mit dem 3:1 bedankte. Christopher Lehmann gelang dann ein Doppelpack. Nach Vorabeit von Peuker umspielte er noch den Torwart und beim 5. Weidaer Treffer bereitete Robin Paulick vor. Dem Gastgeber gelang dann durch Deinhart, der im Strafraum zum Schuss kam, eine Resultatsverbesserung. Den Schulsspunkt setzte dann Tobias Metzner, der wie Pöckel, Peuker und Schöneich, 90 Minuten zum Einsatz kam. Nach Vorarbeit von Jeremy Meinhardt vollendete er gekonnt.

Großer Dank an den Radebeuler BC, der den Weidaern den Platz für die Trainingseinheiten kostenlos zur Verfügung stellte. Zudem bedanken wir uns bei der Landfleischerei Weiser für die Bratprodukte und bei dem AFA Autohaus Weida für den Bus. Solche Sachspenden sind in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit, aber enorm wichtig, um das Vereinsleben zu fördern. Am kommenden Sonnabend stellt sich die Weidaer Mannschaft erstmals auf dem eigenen Rasenplatz vor. Gegner ist Handwerk Rabenstein. Am 9.8. ist dann Ligastart mit dem Auswärtsspiel beim FC Eichsfeld.