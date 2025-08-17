HBRS Hessenauswahl Fußball CP – Foto: Michael Trippel (HBRS)

Erfolgreiches Vorbereitungsturnier der HBRS-Hessenauswahl Fußball CP FUSSBALL ID: +++ „Lions-Cup“ in Köppern +++

Die Hessenauswahl Fußball CP des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes (HBRS) hat am Wochenende ein erfolgreiches Vorbereitungsturnier beim „Lions-Cup“ des Veranstalters SV Teutonia Köppern bestritten.

Das Team von Landestrainer Bruno Pasqualotto und Co-Trainer Dieter Marscheck präsentierte sich in starker Form: Sechs von sieben Spielen wurden gewonnen, die Mannschaft überzeugte durch Teamgeist und Einsatzbereitschaft. Bester Torschütze war HBRS-Mannschaftskapitän Jakob Janik, der insgesamt neun Treffer erzielte. Jakob stammt aus Stadtallendorf und ist neu in der Hessenauswahl. Nach einem sehr schweren Verkehrsunfall hat er nach langer Zeit den Weg zurück auf den Fußballplatz gefunden. Er spielt bei der SG Niederklein-Schweinsberg. HBRS-Sportlicher Leiter Michael Trippel lobte: „Wir sind sehr stolz, dass Jakob nun Teil unserer Auswahl ist.“

Bei der Siegerehrung nahmen Jakob und Gastspieler Elias Schnelle stellvertretend für das Team den Pokal sowie die Medaillen in Empfang. Die Hessenauswahl trat geschlossen mit Trauerflor an. Hintergrund war das plötzliche und unerwartete Ableben von HBRS-Präsident Heinz Wagner. Mannschaft und Trainerstab widmeten ihre Leistungen an diesem Tag dem langjährigen Funktionär und unterstrichen dies mit einer geschlossenen und kämpferischen Teamleistung. „Wir haben heute auch für Heinz gespielt. Die Mannschaft hat gezeigt, was Zusammenhalt bedeutet“, erklärte Trippel.

Ein besonderer Dank geht an den Gastgeber SV Teutonia Köppern sowie das Team United für die Einladung und die hervorragende Organisation des Turniers. Hintergrund: Fußball CP CP-Fußball ist eine Sportart für Menschen mit Bewegungsstörungen, die aus einer Hirnschädigung resultieren, Cerebralparese genannt. Blick nach vorn Ein besonderes Highlight steht bereits im September bevor: Vom 12. bis 14. September 2025 findet erstmals überhaupt die Deutsche Meisterschaft im Fußball CP im enwag-Stadion Wetzlar statt. Damit richtet Hessen die Premiere dieses nationalen Wettbewerbs aus. Die Austragung der ersten Deutschen Meisterschaft markiert einen Meilenstein in der Weiterentwicklung des Fußball CP in Deutschland. Der Kader der HBRS-Hessenauswahl Fußball CP: Eddy Awudu, Lukas Lind, Tim Berner, Björn Trein (alle SV Darmstadt 98)

Marco De Lisi, Jannis Drescher, Lucas Gäßner, Marius Ernst (alle Team United Köppern)

Jakob Janik (SG Niederklein-Schweinsberg)

Muris Mustafic (VfB Offenbach)

Gastspieler Elias Schnelle (RSV Büblingshausen)



Jakob Janik von der SG Niederklein-Schweinsberg – Foto: Michael Trippel (HBRS)

– Foto: Michael Trippel (HBRS)

– Foto: Michael Trippel (HBRS)

– Foto: Michael Trippel (HBRS)