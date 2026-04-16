Erfolgreiches Turnier für bfv-Nachwuchs

Mannschaftsfoto U15 Baden – Foto: bfv

Im Modus "Jeder gegen Jeden" hatte jede Mannschaft je zwei Begegnungen (2 x 20 Minuten) pro Spieltag zu bestreiten. Gleich im ersten Turnierspiel kam die bfv-Auswahl von Trainer Daniel Kufner böse unter die Räder und unterlag dem späteren Turniersieger Hessen mit 0:7. Daran knüpften die hessischen Talente im weiteren Turnierverlauf an: Sie besiegten Bayern mit 5:0, Südbaden mit 2:0 und ein torloses Remis gegen Gastgeber Württemberg reichte für eine weiterhin weiße Weste ohne Gegentreffer und den Turniersieg.

Für Team Baden ging es nach dem heftigen Dämpfer zum Auftakt darum, sich in den restlichen Partien besser zu präsentieren, was auch gelingen sollte. Nach einem 3:1-Sieg über Südbaden beendeten die bfv-Jungs den ersten Spieltag mit einer ausgeglichenen Bilanz. Zum Auftakt des zweiten Spieltages wartete die bayerische Auswahl als nächster Gegner. Die Badner sorgten hier mit einem 3:0 für klare Verhältnisse und konnten anschließend auch das Prestigeduell gegen Württemberg für sich entscheiden (3:1). "Nach dem ersten wirklich nicht erfolgreichen Spiel, in dem wir die Basiselemente des Fußballs haben vermissen lassen, haben die Jungs die passende Antwort geliefert. Sie haben alle weiteren Spiele souverän gewonnen und sich damit den 2. Platz absolut verdient", resümiert Trainer Daniel Kufner. Als Titelverteidiger beendete der Förderkader des Bayerischen Fußball-Verbandes das Turnier auf Rang 3, Württemberg und Südbaden wurden auf die Plätze 4 und 5 verwiesen.